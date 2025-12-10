我是廣告 請繼續往下閱讀

國防部彈藥採購案由一家台南室內裝潢公司得標，引發熱議！王鴻薇發文指出，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億，令人震驚的是，得標廠商竟是一家登記為室內裝修公司，她質疑彷彿重演疫情期間「小吃店進口快篩」的荒謬事件。王鴻薇表示，該標案品項屬於「武器彈藥與零件」，採購內容為RDX炸藥，也稱「旋風炸藥」，為高度專業且具危險性的軍事用品。然而這項軍購案最後由「福麥國際室內裝修公司」得標，難以理解兩者是否具備關聯。她引用該公司的業務內容，主要提供室內設計、水電工程、衛浴整修、木作裝潢、防水抓漏、燈光設計等服務，並販售建材產品，與炸藥或軍品供應毫無交集。她質疑：「這樣的公司，怎麼會接下上億級別、涉及軍事爆裂物的標案？」王鴻薇進一步查詢招標文件與地址資料，發現公司成立於94年，登記於台南中西區和真街79號。使用Google街景查詢後指出，該地址顯示是一家三星級旅館的外觀，標案疑點重重。她直言「國防部為何向一家室內裝修公司採購炸藥？這不就是快篩小吃店的翻版嗎？」並點出，疫情期間衛福部與高登小吃店採購快篩的事件，如今國防部又爆出類似情況。要求國防部說明此案評選過程、審查標準，以及為何一間室內裝修公司能承接近6億元的炸藥標案，避免國防資源流向不明。