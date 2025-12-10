我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林岱樺強調在她的產業規劃下，高雄將迎接「訂單、訂單、大訂單；賺錢、賺錢、賺大錢」。（圖／立委林岱樺辦公室提供）

民進黨高雄市長初選參選人林岱樺，今（10）日下午於高雄軟體科學園區舉行首場政策說明會，提出「起造新高雄、做台灣領頭羊」市政藍圖，林岱樺指出，高雄未來不再是首都的配角，而是「台灣經濟成長的領頭羊」，她提出明確城市GDP等目標，也強調在她的產業規劃下，高雄將迎接「訂單、訂單、大訂單；賺錢、賺錢、賺大錢」。今天的政策發表會邀集產官學重磅人士齊聚，包含前交通部長賀陳旦、漢翔企業工會理事長于正道、高雄市前捷運局長吳義隆、業界上市公司及學界代表出席，市政擘畫獲高度肯定。前交通部長賀陳旦也為林岱樺助講，他表示，到場是為支持一個關心人民、解決問題，且能持續堅持的候選人林岱樺，也提及林岱樺過去致力電動公車法規及產業推動上，付出高度努力及成果讓他印象深刻，賀陳旦也以其交通專業肯定其五大分區及科技市政擘劃，他表示認同南運籌策略整合國道七號，讓貨運車流不會影響市民，實現真正的交通轉型。高雄市前捷運局長吳義隆引言表示，他自蘇南成市長時代就在高雄市政府服務，深知市政要配合未來的發展情境、綜整城市解方，也肯定林岱樺的產業政策規劃格局及執行力，將引領高雄發展、人均所得真正提升。漢翔企業工會理事長于正道回饋，他高度認同林岱樺護國產業留住工作機會，其中國產化方向真正回應基層勞工的期待，重視傳產轉型與提升薪資，也感謝林岱樺是第一個替南部製造業說話的候選人。此次，公布的政策主軸，以「三大護國產業」科技、軍工與海洋為核心，林岱樺表示，未來一定協助傳統產業升級並進入半導體供應鏈，讓晶圓製程中每一道設備與耗材，都由高雄在地製造，創造高附加價值的產業能量。在軍工產業面，她提出協助金屬加工、螺絲扣件等傳產取得航太與軍規認證、建立從零組件到整機量產的無人載具聚落；海洋產業推動本土 LNG 船隊建立，結合冷能示範區的開發，讓高雄在冷鏈物流、低溫科技與觀光等產業中掌握新興市場，產生可觀的附加經濟效益。林岱樺也提出「五大區域亮點」，強調高雄各區找到定位、共享進步，真正落實「高高平」，完整高雄下一個十年城市藍圖。林岱樺主張，東高雄作為山城遊憩核心，串連常態化觀光路線並導入無人公車；西部沿海藉由漁港重整與冷鏈建置，發展海洋科技與漁港經濟；北高雄透過產業用地與政策引導，打造航太扣件、無人載具與低軌衛星等新興科技聚落；南高雄結合國七、港口與國際機場，建設具國際競爭力的全球運籌中心。市區以大眾運輸為導向，進行場站周遭的聯合開發與招商，推動大型商場、商辦與夜間經濟全面升級，帶動高雄都心產業二次成長。業界代表肯定林岱樺政策明確、方向務實，是最能完整回應高雄產業需求的市長候選人。林岱樺表示，護國產業是賴清德總統中央政策與國際政局印證的明確方向，更是高雄產業全面轉型起飛的最佳時機，她要起造一個企業有訂單、年輕人有未來、家鄉子弟安居樂業的新高雄。