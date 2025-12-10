我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美山町合掌村周圍被山脈包圍。（圖／翻攝畫面）

▲搭乘天橋立纜車眺望日本三景之一的天橋立全景。（圖／翻攝畫面）

日本是台灣旅客最愛的旅遊目的地之一，而多樣化的觀光列車更是吸引許多遊客專程前往體驗。近期旅人開始跳脫以往逛街、樂園行程，而轉向深度旅遊。像是一路從千年古寺到秘境海岸，最後落腳到被稱作日本三大茅葺聚落之一的美山町，旅程中還搭乘紫檀色觀光特急AONIYOSHI（青之吉號），以緩慢而充滿質感的步調，細細品味關西之美。青之吉號車體以奈良時代最高位階冠位的「紫檀色」打造，從窗框、座椅到各式細節裝飾都滿載天平文化元素，被形容「像是坐在1300 年前的時光隧道裡」。這列車因座位少又極受歡迎，連日本當地旅客都常常搶票搶到崩潰。旅行社分享，若想輕鬆體驗這段迷人旅程，不妨選擇包含觀光列車的行程，在悠閒節奏中，完整感受關西之美。關西深度旅程一路往北，從充滿古韻的京都南禪寺、水路閣，到能眺望日本三景之一天橋立的丹後海岸，再深入美山町合掌村。旅程不只山海兼具，還藏著許多內行人才知道的風景，例如歷史超過兩千五百年，被認為是伊勢神宮的本源元的伊勢籠神社；大阪城公園以其雄偉石牆與百萬坪綠地展現名城風範；而被稱作神戶「後花園」的有馬溫泉老街，則用懷舊木屋、金湯銀湯和各種在地小吃，讓旅客一秒進入日劇場景，自古稱為「天皇御湯」，也是必去景點之一。旅程除了景點好玩，在地美食絕對也是影響滿意度的關鍵。關西深度行程美食選擇超多，從長腳蟹吃到飽、涮涮鍋吃到飽，到日式燒肉、陶板料理、御膳套餐等。旅行社表示，這趟行程高雄、桃園兩地皆可出發，班機則是華航與長榮航空，對希望旅途更舒適、不想壓縮座位空間的旅客來說相對友善。五天的行程剛剛好，不會太短也不會太累，既搭到夢幻列車、看見秘境海景、泡到古湯、走進百年神社，又吃得滿意、一路輕鬆。如果是玉山卡友，這趟行程還有暗藏福利。