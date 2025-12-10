我是廣告 請繼續往下閱讀

檢調警偵辦柬埔寨太子犯罪集團展開第4波行動，查出集團還購入豪華遊艇，發現這些遊艇除了供做集團成員來台享樂之用，懷疑遊艇還另有用途，疑替集團走私資金，北檢昨（9）日再指揮專案小組執行搜索行動，拘提涉案6人到案，經檢察官訊問後，認為管理遊艇的香港博高公司登記負責人吳宜家涉犯洗錢防制法等罪，檢方訊後原命吳女600萬交保，但吳女籌不出錢，稍早改降保270萬元、限制出境出海、並實施科技監控。檢警調這波約談還包括香港博高備位吳姓董事、黃姓遊艇船長、行政人員傅女、玄古管理顧問公司前後負責人許姓、王姓男子，均偵訊中。總部位於柬埔寨的跨國企業太子集團，創始人兼董事長陳志，涉嫌指示集團成員在柬埔寨各地經營強迫勞動詐騙營地，強迫被非法拘禁的人員從事虛擬貨幣投資詐騙，即所謂的「殺豬盤」騙局，該騙局從美國和世界各地的受害者手中竊取了數十億美元。據悉，檢警目前偵辦太子集團犯罪區塊，包括太子集團在台洗錢、開發博弈、以及3台女在帛琉以開發渡假村名義，協助陳志洗錢，還有案發後集團成員助脫產等4塊，專案小組朝洗錢、博弈等方向持續追查。另一方面，北檢先前查扣太子集團創辦人陳志和財務總監李添及集團名下的26輛豪車，包括1.5億元Bugatti Chiron山豬王、限量499輛法拉利LaFerrari及限量375輛的麥拉倫P1等，也研議於近期拍賣。