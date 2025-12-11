我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院應於年度預算編列前三個月針對 隔年之公費助理薪津標準，與工會進行協商 ，並做為調整公費助理薪資總額之依據。 公費法案助理之薪資貣敘標準 應比照大法官助理之聘用 ，其檢定、敘薪與進修之相關辦法由立法院定之。 取得資深法案助理資格之公費法案助理，由立法院依其公費法案助理服務年資提撥專業加給 ，不計入聘僱單位之公費助理薪資總額。 立法委員公費助理經營或投資股份總額達10%以上之事業，不得於任職期間對立法院進行遊說。 立法院公費助理離職後2年內，不得遊說原聘僱單位。 立法委員公費助理，由立法委員依法聘僱者，如與立法委員有配偶及三親等以內血親、姻親關係，應揭露之。

國民黨立委陳玉珍提案修法，遭質疑要為助理費除罪化，引發跨黨派助理反彈，今（11）日將在立院抗議，民進黨立院黨團鍾佳濱認為，立委助理費修法重點不應在「除罪化」，而是應該放在怎麼樣建立一個公費助理制度，可以幫助立法院有效問政，因此應推動《公費助理任用條例》。立法院司法法制委員會今也將初審該法。不過事實上，前立委黃國書在2017年就曾提案修法，司法法制委員會也完成初審，但當時民進黨完全執政，也難以完成三讀，如今的立法院三黨不過半，朝野互信不足，能否順利三讀，難度頗高。根據黃國書提案的修法重點，包括至於目前許智傑的提案，法案名稱改為《公費助理任用法》，修法重點類似，也是希望建立公費助理制度，讓助理薪資法制化。而為避免造成衝擊過大，修法都明定是下屆立委就職日起才適用。過去兩屆立法院，民進黨都掌握過半優勢，但也未能完成修法，原因之一是當時要推動國會改革，需要修法的項目過多，關於立委自己的職權調整，個黨立委都有不同意見，難以獲得共識，對於公費助理的改革，修法順位自然不會排在太前面。但難以完成修法的原因，立委與助理們也都心知肚明，對自己人立法限制太多，只會讓人綁手綁腳。例如助理們的薪資，在立法院其實都有公定價，主任等級的助理，月薪7萬就算高，不少工作5年以上的公費助理，可能都只領3、4萬元薪水。原因在於立法院對公費助理薪資採總量管理，以2024年度預算為例，立法院編列8.2億元預算，平均分給113名立委、13.5個月薪資，每名立委辦公室只分得50多萬元。而根據《立法院組織法》，立委每人得置公費助理8人至14人，若立委聘滿14名助理，助理平均薪資不到4萬元。如果要讓助理薪資增加，就只能減少助理，但如此一來，又會讓助理工作變得血汗，如果立委自己財力不夠雄厚，變通的方法，就是讓助理自行找「財源」，也因此立院才會有部分助理被稱為「便當助理」，只要求立委提供便當，實際上卻從事類似「顧問」工作，協助立委解決各種選服，再從其中賺取外快。相對地，立委若認為薪水不夠用，也可能找親友擔任公費助理，由立法院幫忙養。如果要再增加立委薪資，勢必要提高立法院預算，但這又會被外界砲轟「自肥」，根本沒人敢碰。除了薪資透明化外，若順利修法，將立委助理訂出許多紅線，例如把立委公費助理視為立委「關係人」，準用《利益衝突迴避法》的規定；公費助理所辦事件不得贈受財物；立委公費助理經營、投資股份總額達10%以上事業，不得於任職期間對立法院進行遊說；公費助理離職2年內不得遊說原聘僱單位等，這些規定用意良好，但就算真的違反規定，基於國會自主，也是交由立法院自行懲處，嚇阻力不足，若是明定要重罰，立委等於拿石頭砸自己腳，何苦修法？一名資歷超過20年的資深助理說，雖然要讓助理薪資法制化的難度很高，他對朝野凝聚共識並不樂觀，但至少這次事件也讓助理費問題再度浮出水面，獲得外界關注。但他認為，立委選舉很花錢，選上後又有一堆選服工作、每天跑不完的紅白帖，助理人數不夠用，但台灣社會普遍不信任立委，不讓立委增加資源，卻又希望立委工作包山包海，苦的只是助理，要讓優秀助理能持續留在立法院，選民素質也要再加強，不要動不動就找立委辦公室喬車票、喬病房，讓助理能回歸專業，不用再協槓。