12月11日體壇中知名的壽星，曾效力日本WJBL富士通紅浪隊目前是洛杉磯道奇日本二刀流球星大谷翔平愛妻的田中真美子，今天將迎來他的29歲生日。曾是日本青年女籃核心成員的他，在巔峰時期選擇隱退，並在日後與大谷翔平結為夫妻震驚體壇，也在今年生下一名愛女，擁有著一個人人稱羨的家庭。出身東京都日野市的田中真美子，自日野第一中學起開始接觸籃球，憑藉過人的身高與運動天賦迅速嶄露頭角。中學三年級時身高已達177公分，並入選亞洲U-16錦標賽日本代表，為日後的籃球生涯奠定基礎。田中真美子高中就讀東京成德大學高校，之後升上早稻田大學，期間多次代表日本征戰國際賽事，包括2011年亞洲U16金牌、2012年世界U17第4名、2014年亞洲U18銀牌等。在2017年台北世大運，她以場均20.8分鐘、8.2分、4.8籃板的表現助日本隊奪得銀牌，並在2019年再度入選世大運國家隊。2019年，田中真美子正式加盟WJBL富士通紅浪隊，職業生涯初期由中鋒改練大前鋒。首季她出賽12場，平均貢獻3.3分、3.6籃板。2021-22年球季出賽時間增加至13.3分鐘，場均4.2分；翌季更進步至場均24分鐘、7.8分與6籃板，並在例行賽最終戰締造「雙十」表現。她亦曾入選日本女籃代表候補及FIBA 3x3代表預備隊，但最終未進入最終名單。2023年，她正式宣布從職業籃球退役。退役一年後，田中真美子的名字再次成為全球焦點。2024年2月29日，洛杉磯道奇球星大谷翔平於Instagram宣布結婚，並於3月15日首次公開夫妻合照，證實妻子正是田中真美子。低調、健康形象的兩人迅速成為日、美體壇熱議焦點。2024年12月29日，大谷夫婦宣布懷上第一胎，並於2025年4月19日迎來長女誕生。消息一出，外界紛紛獻上祝福，田中真美子也自此邁入人生新階段。