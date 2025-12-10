我是廣告 請繼續往下閱讀

45年老字號手搖飲「老賴茶棧」迎接草莓旺季，自10日起推出冬季四款限定草莓飲品。今年主打話題為把在Threads社群掀起討論熱潮的「烤糖奶蓋」首次與新鮮草莓結合，推出濃厚系雙重口感的冬季新品，同步搭配限定粉色草莓杯身，吸引手搖飲愛好者搶先打卡。這次最受矚目的「烤糖奶蓋草莓」系列，是烤糖奶蓋元素首次跨界搭配新鮮草莓。烤糖脆片經輕敲混合後，能與海鹽奶蓋與草莓果粒產生交互風味，創造「喝得到、咬得到」的雙重體驗，也成為社群討論焦點。老賴茶棧推出的四款草莓飲品，橫跨清爽與濃郁兩種風味層次，從茶香到奶蓋呈現冬季「草莓四重奏」：草莓青茶，用冷萃青茶搭配新鮮草莓果粒，茶香清雅、果香自然，口感輕盈爽口。草莓奶綠，奶香與綠茶的清香融合，加入草莓果粒後甜香更突出，尾韻帶有草莓特有的果酸與清新。烤糖奶蓋草莓紅，以老賴紅茶為基底，融合草莓香甜及果粒口感，頂層覆以烤製成金黃色的烤糖奶蓋，呈現濃而不膩的豐厚層次。烤糖奶蓋草莓奶綠，奶綠的柔順茶香結合草莓果粒，再加上焦香烤糖脆片，打造多層次的濃厚系風味。除季節限定品項外，老賴茶棧今年在社群上爆紅的「烤糖奶蓋系列」也同步成為推薦飲品。其中以手工燒烤的金黃脆片為亮點，搭配濃厚海鹽奶蓋與原茶香氣，呈現由「原茶淡香、奶蓋濃香、烤糖甜香」堆疊出的獨特風味，吸引不少消費者在Threads分享體驗。老賴茶棧表示，冬季草莓向來是最受期待的期間限定口味，希望透過此次新品，讓消費者能在茶香與草莓香氣中感受冬日儀式感，也期待引領新一波社群飲品話題。為回饋消費者，活動期間凡購買草莓系列任兩杯，即可獲得限定「莓果香調香水」一份。精緻粉色菱格包裝具收藏感，且採單筆消費累贈制，數量有限，送完為止。