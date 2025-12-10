我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年縣市長大選即將拉開序幕，對國民黨而言，新竹縣長選情的變數，除了對手陣營因素外，也與黨內布局情況密切相關。根據艾普羅最新民調，徐欣瑩是目前藍營對上民進黨參選人鄭朝方時，差距最接近的對象。數據顯示，徐欣瑩33.9%，鄭朝方36.8%，雙方差距約2.9個百分點，仍在誤差範圍內；而林思銘落後12.2個百分點，陳見賢則落後18.5個百分點。黨內互比方面，徐欣瑩以30.2%的支持度，高於林思銘的16.3%與陳見賢的12.9%。換言之，若依目前民調結構觀察，徐欣瑩在藍營人選中具備相對競爭力。但目前引發基層討論的焦點，不僅在於「是否提名最佳人選」，也涉及黨內程序與角色定位問題。其中較受關注的是，現任新竹縣黨部主委陳見賢也表態參選縣長，是否會在黨務與選舉角色之間產生利益衝突，引發部分基層對初選公平性的疑慮。黨部主委原本肩負協調、整合與選務主管角色，若同時參與競爭，確實容易產生觀感爭議，並影響內部信任機制。短新聞觀察，這樣的情況可能衍生三項效應：一、黨內初選程序的信任度受到挑戰，部分基層出現觀望態度。二、藍營整合難度可能提高，與民眾黨之間的協調空間亦可能受影響。三、在具備相對競爭力的候選人方面，反而可能承受額外內部壓力。整體而言，黨中央是否能順利整合新竹選情，仍有待觀察。此外，新竹縣同時也是藍白兩黨支持結構較為接近的區域之一，藍白是否協調、如何協調，亦是後續選情重要變數。若藍營內部未能先行整合，對外合作空間將進一步受限。目前藍營在新竹面臨的關鍵，不僅是提名策略的選擇，同時也涉及整體選戰布局、跨黨協調與內部共識建立等多重因素。綜合目前民調與黨內動向，徐欣瑩仍被視為藍營對上民進黨時較具競爭力的人選之一。若後續出現提名與民調趨勢落差，恐將對藍營選情產生實質影響。2026年新竹縣長選戰的發展關鍵，在於提名策略是否回應民意結構，以及黨內是否能有效完成整合。若未能在適當時點作出明確布局，選情變化仍存高度不確定性。對民進黨而言，藍營內部提名與協調走向，也將成為後續選戰的重要觀察指標。