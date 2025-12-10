我是廣告 請繼續往下閱讀

每年冬季，東京街頭逐漸被燈飾與音樂包圍，銀座則因便利的交通與完整的商圈動線,成為旅客自由行的熱門停留據點。今年，位於銀座的大型複合商場 GINZA SIX 於11月7日至12月25日推出年度聖誕企劃 「Reflection Eternal」，以藝術裝置、音樂策展、屋頂溜冰場與節慶選品，打造期間限定的冬季城市散步體驗。本次企劃由日本創意團隊YAR操刀空間設計，並以深具城市氛圍感的音樂製作人Nujabes的音樂世界為靈感，透過光影、聲音與場域串聯，呈現銀座冬季柔和而沉靜的城市氣息。以反射構造呈現銀座街景隨日夜變化的景象，營造冬季視覺儀式感。展期為11/8–12/25。由聲音總監西原健一郎策劃館內音樂，以爵士、氛圍與電子音色交織出冬季城市調性。同時，屋頂溜冰場的音樂由 YAR 精選，旅客也可透過館內各處提供的QR Code，將YAR 精選與編排的播放清單帶回家，在日常生活中也能延續銀座的節慶氣息。戶外裝置藝術、溜冰場加上音樂，打造城市上空的冬季休憩場景。溜冰場開放期間為11/15–1/25，門票含鞋具租借，旅客無需自行準備。以「GINZA SIX XMAS 2025 tribute to Nujabes」為題，邀請受Nujabes音樂啟發的創作人於屋頂空間演出，讓城市夜色與旋律相互呼應。推出『Christmas Book 2025』，精選甜點、禮品與餐桌料理提案，適合旅途中採買伴手禮。※實體版本只有日文。網路提供中文自動翻譯版本參閱。近年旅客多以銀座作為住宿與交通要點，業者指出，本次企劃將公共藝術、音樂、散步與季節活動自然串連，適合安排行程中「不趕路、慢慢逛」的一站式停留。無論是傍晚在街景中散步，或在屋頂感受城市夜色，都能留下屬於冬天的旅程記憶。期待能為旅客帶來更多冬季旅遊靈感。