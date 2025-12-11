我是廣告 請繼續往下閱讀

▲HowZ（如圖）第二波主打〈Mr. Wang〉講述第三者心境。（圖／皓室創意Light House提供）

HowZ認了甘願當小王！廁所偷情全被拍

▲HowZ（右）跟女主角在廁所親熱，戲碼令人害羞。（圖／皓室創意Light House提供）

33歲饒舌歌手HowZ新專輯即將推出，繼首波主打〈凌晨五點鐘〉探討一夜情後，昨（10）日再祭出〈Mr. Wang〉唱盡第三者心境，明MV全面上架，回憶拍攝MV時，HowZ與女主角躲在廁所激情親熱，一邊直白地唱著「我甘願當小王！」大大挑戰聽眾的道德底線，回到現實生活裡的HowZ，拍攝完畢便直呼：「真的是一件不容易的事情！」HowZ為了呼應〈Mr. Wang〉的歌詞，在MV中大膽放入偷情畫面，闡述偷情男女如何填滿彼此的寂寞，勾勒專注在當下的激情，劇中，他在酒吧遇到一見鐘情的女主角，不顧另一半帥氣現身，2人眼神仍有意無意交纏著，最後在HowZ的想像裡，2人在廁所天雷勾動地火、一發不可收拾，正宮男主角則在酒吧，全然無知地吃著美食。聊起歌曲的靈感，HowZ坦言，常聽到身邊有人困在挑戰道德底線的感情糾葛裡，他思考之後，覺得不管是什麼性別，都有機會在情慾跟道德的拔河中拉扯，因此創作了〈Mr. Wang〉這首歌曲，「感情的事永遠只會是當事人的事，與我們這些旁觀者無關，當然我會就朋友的立場去提供意見，但無論對方做什麼決定，都與我們無關。」若有朋友被刻意隱瞞，意外當了「小王」，HowZ認為發現當下就應該即時處理衝突，重要的是要在「錯誤中學習」，尋找自己內心真正渴求的，才能在下一段關係中得到解答；另外，HowZ也回憶起拍攝MV印象深刻的事，莫過於跟女主角親熱戲碼，因為之前沒有這樣的經驗，要在鏡頭前好看，又保持專業，真是一件不容易的事。