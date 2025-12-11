我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）當地時間週三證實，已在委內瑞拉附近扣押了一艘大型油輪，有分析認為，美國此舉可能預示對委內瑞拉的行動進入新階段，持續向委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施加更多壓力、迫使對方下台；也有反對聲音指控，美國高舉打擊毒品犯罪的名義，實則對委內瑞拉實施掠奪。綜合《CNN》、《BBC》等外媒報導，川普10日在白宮表示，這可能是美國迄今為止，扣押過的最大油輪，實施扣押的理由「非常充分」，但拒絕透露油輪的主人是誰，當被問及油輪上運載的石油將如何處理時，川普回答：「我想我們會留著」，還說自己從上個月與馬杜洛通話後，就沒有再與對方交談過。知情人士透露，這艘油輪正準備開往古巴，該國近期遭遇數十年來最嚴重的電力短缺危機，其老化的能源基礎設施依賴石油進口，而這些石油通常來自委內瑞拉、俄羅斯和墨西哥等盟友的捐贈。美對委內瑞拉的施壓行動已持續數月，包括向加勒比海增派軍力及部署航空母艦打擊群，轟炸疑似販毒的船隻，迄今已造成至少87人死亡、23艘船被摧毀，川普並多次暗示可能很快就會採取陸地行動。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）隨後在X網站上發布了一段影片，顯示武裝人員登上油輪，還強調是聯邦調查局、國土安全調查局和美國海岸警衛隊在戰爭部的支持下，執行扣押令，打下：「多年來，這艘油輪因參與支持外國恐怖組織的非法石油運輸網路而受到美國的制裁。此次在委內瑞拉海岸附近進行的扣押行動安全可靠，我們與國土安全部合作，繼續調查並阻止受制裁石油的運輸。」有分析認為，雖然美國一直聲稱，在加勒比海的軍事集結是為了打擊毒品走私，但外界對其潛在目的有很多揣測，儘管扣押油輪（通常是因為違反制裁）並非沒有前例，但美國的最新舉動，可能會進一步助長委內瑞拉政府的論點，即指控美國試圖攫取委內瑞拉的石油資源。分析也指出，當前最關鍵的問題，莫過於美國扣押該油輪的法律及政治正當性，這是否意味著美方對委內瑞拉實施海上封鎖的第一步？這艘油輪是否懸掛委內瑞拉國旗？美國打算如何處置這艘油輪？這或許表明，美國在該地區的行動正進入一個全新、更密集的階段。原文連結：