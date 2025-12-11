我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雖然馬查多無法親臨諾貝爾和平獎頒發典禮，但現場特地留了象徵她的空椅，還掛了她的照片。（圖／美聯社／達志影像）

2025年諾貝爾和平獎頒獎儀式，當地時間10日在挪威奧斯陸舉行，今年的得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）因故未能親身出席，只得由女兒安娜（Ana Corina Sosa Machado）代為領獎。安娜上台致詞時，強調母親與所有委內瑞拉民主鬥士共享這份榮譽，感嘆委國民主之路不易，呼籲現任委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）尊重民意，勿讓專制和腐敗摧毀這個國家。綜合外媒報導，雖然馬查多本人無法到場，但頒獎現場仍佈置了她的畫像，以及一張象徵她的空椅，出席者除了馬查多的母親、女兒以外，還有挪威國王哈拉德五世（King Harald V）、王后桑妮雅（Sonja）、阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）、厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）等多位拉美國家元首。安娜在頒獎儀式上，代表母親發布得獎感言，強烈批評馬杜洛對委內瑞拉人民犯下的罪行，認為委國人民透過漫長而艱難的旅程，鍛造出為民主、自由而戰的韌性。馬查多隨後在社群平台發文，表達獲獎是「莫大榮幸（What an honor）」，強調自己很快就能擁抱女兒和家人。過去將近1年，馬查多幾乎都未公開露面，盡可能隱匿行蹤，避免遭馬杜洛政府拘捕。馬查多為委內瑞拉民主奮鬥多載，2023年試圖參選總統而遭禁止後，轉而支持反對派替代候選人烏魯蒂亞（Edmundo Gonzalez Urrutia），但已掌權多年的馬杜洛拒絕承認選舉結果並鎮壓異議人士，迫使烏魯蒂亞流亡、馬查多躲藏。