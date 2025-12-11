氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今（11日）晚至明（12）日迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨的機率，周六（13日）下午起冷空氣南下影響至16日，將迎來入冬以來最強首波「大陸冷氣團」，氣溫將不斷往下降，本島平地將挑戰10度以下，民眾記得準備好保暖衣物。
今北部、東部轉雨！15縣市吹8級強陣風
中央氣象署表示，今日各地早晚稍涼，中南部日夜溫差大；上午臺灣各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；下午起東北季風稍增強，北部、東北部及東部地區轉為有局部短暫雨，澎湖、金門及馬祖為多雲到晴。
中央氣象署今日發布陸上強風特報，表示東北風增強，11日晨至12日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。
今晨最低溫12.1度！北部、東部今晚至明日轟雨
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」氣象專欄表示，今晨新竹以南因輻射冷卻、氣溫偏低；截至5：02縣市平地最低氣溫為南投(中寮鄉)的12.1度，各地區平地的最低氣溫約在12至15度。
吳德榮指出，根據今晨觀測資料顯示，台灣陸地大致晴朗，東部外海有降水回波，各地無降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日白天各地晴時多雲，北舒適南微熱、各地早晚涼；東半部偶有零星飄雨的機率。各地區氣溫為：北部15至25度、中部12至29度、南部14至30度、東部14至30度。
吳德榮說明，最新模式模擬顯示，今晚至明（12）日迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨的機率，明日白天氣溫略降；其他各地仍為多雲時晴。
首波大陸冷氣團周六起南下！本島平地最低溫挑戰10度以下
吳德榮進一步提到，最新歐洲模式模擬顯示，週六（13日）下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部雨。週（14）日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；週日至下週二（16日）晨、白天陽光下舒適、早晚很冷。
吳德榮最後提醒，週日晚、下週一（15日）晨及下週二晨氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波降至「大陸冷氣團」標準（台北氣象站≦14度）的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。最新模式模擬顯示，下週二（16日）白天起至週三（17日）冷空氣減弱，氣溫逐日回升，天氣持續晴朗穩定。
資料來源：中央氣象署、洩天機教室
