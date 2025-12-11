中信兄弟啦啦隊成員啾啾Julia（林尹樂）9日被樂天桃猿球星陳晨威求婚成功後，昨（10）日兩人就現身戶政事務所登記，結婚進展速度超快，讓外界不禁猜測啾啾是否懷孕了？對此，中信啦啦隊經紀人尚未回應；啾啾昨晚則在自己的社群發文，告白陳晨威：「遇見你，成為我生命裡的光，照亮下半輩子的暖光」。
啾啾閃嫁陳晨威首發聲 未回應懷孕、甜蜜告白老公
啾啾昨日一早在親友的見證下與陳晨威登記結婚，成為人妻後，晚間她也在社群分享多張甜蜜照片，並首度發聲告白老公，「是緣分，也或許是註定，98的一半49。遇見你，成為我生命裡的光，照亮下半輩子的暖光；有你有我，就是我們。」啾啾並未回應關於懷孕的傳聞，只是謝謝外界的祝福，也幽默笑說：「光速神威不是叫假的」。
陳晨威、啾啾登記現場曝光 峮峮、昀二都到了
據悉，昨日陳晨威、啾啾登記結婚時，許多親友都到場見證，將戶政事務所塞爆，就連啦啦隊女神峮峮與昀二等人皆有出席。照片中也可看到啾啾身穿一件純白洋裝，陳晨威則穿著花襯衫及卡其色西裝外套，搭配超粗銀色項鍊，兩人穿搭似乎走復古風主題，親友也都相當配合，場面熱鬧又溫馨。
相差7歲姐弟戀！交往約1年火速修成正果
而34歲的啾啾比陳晨威大7歲，雖然是姐弟戀，但兩人站在一起超級速配。回顧他們戀愛過程，一開始是透過朋友介紹認識，陳晨威積極追求，頻繁找啾啾聊天，更在啾啾發燒時貼心照顧，這才讓啾啾動心，點頭交往。他們今年7月被拍到約會照時，也大方承認戀情，交往時間推斷才1年左右，因此結婚喜訊剛曝光時，確實讓外界相當意外。
資料來源：Julia啾啾臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
啾啾昨日一早在親友的見證下與陳晨威登記結婚，成為人妻後，晚間她也在社群分享多張甜蜜照片，並首度發聲告白老公，「是緣分，也或許是註定，98的一半49。遇見你，成為我生命裡的光，照亮下半輩子的暖光；有你有我，就是我們。」啾啾並未回應關於懷孕的傳聞，只是謝謝外界的祝福，也幽默笑說：「光速神威不是叫假的」。
據悉，昨日陳晨威、啾啾登記結婚時，許多親友都到場見證，將戶政事務所塞爆，就連啦啦隊女神峮峮與昀二等人皆有出席。照片中也可看到啾啾身穿一件純白洋裝，陳晨威則穿著花襯衫及卡其色西裝外套，搭配超粗銀色項鍊，兩人穿搭似乎走復古風主題，親友也都相當配合，場面熱鬧又溫馨。
而34歲的啾啾比陳晨威大7歲，雖然是姐弟戀，但兩人站在一起超級速配。回顧他們戀愛過程，一開始是透過朋友介紹認識，陳晨威積極追求，頻繁找啾啾聊天，更在啾啾發燒時貼心照顧，這才讓啾啾動心，點頭交往。他們今年7月被拍到約會照時，也大方承認戀情，交往時間推斷才1年左右，因此結婚喜訊剛曝光時，確實讓外界相當意外。