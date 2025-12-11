我是廣告 請繼續往下閱讀

必勝客：雙12買一送一！大披薩199元 超多優惠一次看

全台門市必勝客優惠：

「PK雙饗卡APP」神券限時開搶！

最新「聖誕花圈黃金雞披薩」買一送一！

「PK APP隨饗券」下殺24折囤貨推薦！

▲麥當勞雙12「買5送5」！免費送漢堡、薯條優惠券。（圖／記者蕭涵云攝）

麥當勞：雙12買5送5優惠！免費送漢堡、薯條、玉米湯APP優惠券

肯德基：「買一送一」雙12優惠代碼！炸雞12元、套餐99元

「買一送一」12組優惠代碼！

「99元套餐、199元爽嗑餐」

「PK雙饗卡APP限定」

▲雙12肯德基炸雞12元，一堆「買一送一」優惠代碼。（圖／記者蕭涵云攝）

拿坡里：雙12大披薩買一送一！8塊烤雞199元、3塊炸雞109元

三商炸雞：雙12比買一送一便宜！炸雞腿桶199元

漢堡王：雙12買一送一！加1元多一件

頂呱呱：雙12滿雞桶499元！呱呱包買2送1

達美樂：大披薩買一送一送大可樂！199元LINE隱藏優惠

摩斯漢堡：雙12優惠！早餐買3送1跨店取

大杯冰紅茶28元！

蛋堡套餐80元！

薑燒珍珠堡套餐179元！

21風味館：7折「21熟客券」獨家優惠開吃！

▲三商巧福「原汁牛肉麵109元」、紅燒排骨飯也109元，雙12優惠爽吃。（圖／三商餐飲提供）

三商巧福：身分證「中4碼」免費吃牛肉麵！週年慶優惠109元連吃9天

TGI FRIDAYS星期五美式餐廳：沙朗牛排「買一送一」！

Texas Roadhouse：12oz.肋眼牛排「買一送一！

Sukiya：牛丼「買一送一」Uber Eats外送優惠！