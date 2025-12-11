雙12購物節優惠「買一送一」！最划算炸雞只要12元、牛肉麵109元、牛排半價，必勝客、麥當勞、肯德基、拿坡里、三商炸雞、三商巧福、TGI FRIDAYS、達美樂、漢堡王、摩斯漢堡、頂呱呱、21風味館、Sukiya、Texas Roadhouse，《NOWNEWS今日新聞》記者整理全台14家速食優惠包，本文提供給讀者一次掌握。
必勝客：雙12買一送一！大披薩199元 超多優惠一次看
雙12歲末年終披薩優惠！必勝客表示，即日起至12月15日，全台門市「買一送一」最便宜59元起，大披薩199元開吃！APP神券、囤貨推薦下殺24折隨饗券一次整理。
全台門市必勝客優惠：
◾️「巧克力QQ球五顆買一送一」59元。
◾️「黃金雞柳條四條買一送一」99元。
◾️必勝客大披薩199元！外帶13吋義式培根黃金薯「免費升級」薄脆餅皮。
◾️個人披薩「第二件半價」160元起：鐵板雙牛／明太子炙燒嫩雞／超級總匯／彩蔬鮮菇／夏威夷／雙層美式臘腸。
◾️單點紙包麵／義大利麵／紙包飯／燉飯「免費送個人披薩」一款：夏威夷／四小福／雙層美式臘腸／日式照燒雞／彩蔬鮮菇（擇1）170元起。
◾️1+1 149元！義式手工薄披薩：韓式雙醬雪花牛／五重起司蒜香雞（2選1）+飲料：百事可樂／七喜／飛想茶（3選1）149元。
◾️薯在好食雞餐333元起：大披薩炙燒明太子嫩雞／金沙黃金脆雞（2選1）+薯金幣小份+飲料1.25L：百事可樂／七喜／原萃+8元（3選1）。
◾️千島海鮮個人披薩XL套餐189元：千島海鮮個人披薩+兩份副食+飲料。
「PK雙饗卡APP」神券限時開搶！
根據PK雙饗卡APP，肯德基雙12購物節神券重磅回歸，早上10點準時開搶，PK雙饗卡APP點此進：
◾️12月12日小披薩雙響組212元：2個9吋鬆厚比薩（限定430元(含)以下口味）下殺2折起。
◾️12月12日一公尺派對盒1312元：外帶大披薩3個（限方形帕瑪森鬆厚餅皮）+黃金和風鱈魚塊8個+巧克力QQ球8個+BBQ烤雞4翅4腿+薯金幣大份+德國芝心腸6條+蒜香起司軟法5個+黃金雞軟骨大份+BBQ厚燒2腿2排+酥炸杏鮑菇1份+黃金雞柳條8條。
最新「聖誕花圈黃金雞披薩」買一送一！
必勝客「聖誕花圈黃金雞披薩」享外帶大披薩買一送一、或外送買大送小849元起。即日起至12月29日（或售完為止），限時3週限量開賣，回歸單點價429元起，首週獨家PK APP開搶。
「PK APP隨饗券」下殺24折囤貨推薦！
即日起至12月31日：
◾️3套「小火山上癮餐」666元：每套9吋比薩搭配原味火山熔岩餅皮，限520元(含)以下口味（期間限定、門市限定口味除外，口味依門市供應為主）。
◾️10套「超值大披薩+大瓶可樂餐」1999元：每套外帶13吋超值美味鬆厚比薩（限620元(含)以下口味，可加價升級口味）+1.25L百事可樂／七喜。
即日起至12月15日：
◾️3套「三個披薩爽吃組」1836元：每套2個13吋鬆厚比薩（限770元(含)以下口味）+9吋鬆厚比薩（限520元(含)以下口味）。
◾️5套「經典大披薩隨饗組」1212元：每套13吋經典或超值美味鬆厚披薩（限770元(含)以下口味）。
◾️6套「義大利飯／麵買1送2」834元：每套買1個義大利飯／麵（限139元口味），送個人披薩（限89元口味，超過可加價升級）+巧克力QQ球4顆。義大利飯／麵選189元口味須加價70元、選259元口味須加價140元。
麥當勞：雙12買5送5優惠！免費送漢堡、薯條、玉米湯APP優惠券
◾️麥當勞最新APP優惠券，即日起至12月16日全台門市限定：買超值全餐「免費送漢堡」、單點6塊麥克雞塊「免費送小薯」、買超值全餐「免費送小杯玉米湯」、單點極選系列漢堡「免費送中薯」、買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」、單點四盎司牛肉堡「免費送小杯玉米湯」、買超值全餐「免費送小薯」、單點麥香魚／麥香雞「免費送38元飲品」、單點大麥克／勁辣雞腿堡／雙層牛肉吉事堡「免費送小杯玉米湯」、單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小薯」。
◾️麥當勞LINE隨買店取雙12優惠推薦，即日起至12月21日：麥脆雞腿「買4送1」，冰焦糖奶茶「買6送2、買12送4」，金選那堤、金選美式咖啡「買5送5、買12送12」，還有「3入65折起」量購優惠買焙果、蛋堡、滿福系列，LINE優惠券還能轉贈好友，一起團購好方便。
肯德基：「買一送一」雙12優惠代碼！炸雞12元、套餐99元
肯德基表示，PK雙饗卡APP「雙12購物節神券」重磅回歸，12月12日限時四天早上10點準時開搶，肯德基「青花椒脆雞」12元（下殺1折起）。
全台門市肯德基「嗑翻雙12」優惠代碼爽吃！即日起至12月15日限時14天免搶券：
「買一送一」12組優惠代碼！
◾️40648：大香酥脆薯買一送一 66元。
◾️40593：大玉米濃湯買一送一 52元。
◾️40457：4塊上校雞塊買一送一 49元。
◾️50446：雙色轉轉QQ球買一送一 59元。
◾️40626：8塊上校雞塊買一送一 98元。
◾️40693：黃金超蝦塊買一送一 59元。
◾️40459：中百事可樂買一送一 38元。
◾️40694：中冰無糖綠茶買一送一 38元。
◾️40695：經典冰奶茶買一送一 38元。
◾️40696：中經典熱奶茶買一送一 38元。
◾️40697：中冰檸檬紅茶買一送一 38元。
◾️40698：中七喜買一送一 38元。
「99元套餐、199元爽嗑餐」
◾️40641：咔啦雞腿堡+原味蛋撻 99元。
◾️40642：2塊咔啦脆雞+小無糖茉莉綠茶 99元。
◾️40636：2塊青花椒香麻脆雞+原味蛋撻+小無糖茉莉綠茶 129元
◾️40699：2塊咔啦脆雞+4塊上校雞塊+小香酥脆薯+原味蛋撻+小百事可樂 199元。
◾️40700：咔啦雞腿堡+群星盒（4塊上校雞塊+小香酥脆薯+原味蛋撻+小百事可樂）199元。
◾️40686：咔啦雞腿堡+青花椒咔啦雞腿堡+2顆原味蛋撻+2杯小冰無糖綠茶(小) 209元。
◾️40649：4塊上校雞塊+6顆原味蛋撻 205元。
◾️50481：5塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻 歡聚桶388元。
「PK雙饗卡APP限定」
◾️鱈魚圈圈買一送一 59元。
◾️咔啦脆雞x+青花椒香麻脆雞+小香酥脆薯+小無糖茉莉綠茶 139元。
◾️咔啦雞腿堡+中香酥脆薯+原味蛋撻+中百事可樂 149元。
◾️6塊咔啦脆雞+4顆原味蛋撻+2杯小百事可樂 388元。
拿坡里：雙12大披薩買一送一！8塊烤雞199元、3塊炸雞109元
拿坡里雙12優惠，即日起至12月18日，炸雞、披薩、烤雞超值入手：
◾️新品大披薩「買一送一」特價490元（原價880元起），口味包括招牌牛丼披薩／濃起司五重對披薩／金賞烏魚子披薩。
◾️外帶「8塊烤雞」特價199元（原價520元），2塊雞腿＋2塊腿排＋2塊雞翅＋2塊微辣青花椒雞翅，平均一塊24.8元、下殺38折。
◾️外帶／內用「3塊炸雞」特價105元（原價195元），平均每塊35元。
提醒大家，烤雞不可更換為炸雞；炸雞可加價升級為炸雞腿，雞肉部位恕不挑選。優惠活動限門市，外送平台及西湖店不適用。
三商炸雞：雙12比買一送一便宜！炸雞腿桶199元
三商炸雞表示，雙12優惠「最炸年終慶」，即日起至12月22日：
◾️內用或外帶「雞腿酷滋桶」特價199元（原價410元），內含兩隻酷樂雞腿與一斤重的滋汁腿排塊。
◾️「灑粉酥炸棒腿」特價99元（原價149元）。
◾️「三隻墨西哥醬辣雞腿」加送「三塊義式炸雞」特價225元（原價420元）。
漢堡王：雙12買一送一！加1元多一件
◾️漢堡王表示，雙12華堡日優惠連3天爽吃，12月12日至12月14日，「5吋皇家華堡（原味／辣味）＋小薯條＋中飲料」優惠價169元（原價231元）、現省62元，飲品還可換同價位飲料。
◾️全台門市單點「法式芥末豬排堡買一送一」104元、套餐買一送一也才149元，即日起至售完為止（不適用機場內、科技廠內、兒童樂園門市）。
◾️漢堡王「歲末歡慶優惠券」，即日起至12月31日，4塊雞塊、薯條、薯球等「加1元多一件」，相當於最低48折起；雙堡「經典脆雞堡＋BBQ培根牛肉堡」、「華鱈魚堡＋脆雞堡」99元起；「1+1自由配」69元；「單人滿足餐」4件組最低49折、109元起，「雙人激省餐」組合189元起，整張優惠券現省2723元吃到年底。
頂呱呱：雙12滿雞桶499元！呱呱包買2送1
頂呱呱表示，雙12購物節優惠狂吃大賞開跑，全台門市即日起至12月14日：
◾️「雙12滿雞桶」特價499元（原價750元），開吃原味炸雞6塊＋原味雞腿6隻，現省251元；原味炸雞每塊可+4元升級辣味炸雞。
◾️呱呱包「買2送1」特價140元（原價210元）、辣味雞翅「買2送1」特價118元（原價177元）。
提醒大家，桃園機場／松山機場／板橋環球／南港LaLaport門市除外。
達美樂：大披薩買一送一送大可樂！199元LINE隱藏優惠
達美樂表示，雙12優惠代碼「873914」爽吃外送「大披薩買一送一」、優惠代碼「770779」外帶「大披薩買一送一再送大可樂」。
達美樂雙12狂寵LINE好友，12月12日至12月23日，點開達美樂LINE官方帳號、並輸入密語「頂鮭豪牛199」，爽吃「頂鮭豪牛雙饗小披薩」只要199元（原價620元）、現省421元。
聖誕披薩半價搶先吃！達美樂全新「相思抹茶火山披薩」優惠代碼「694771」外帶399元；「頂鮭豪牛雙饗披薩」優惠代碼「429761」外帶459元；「起司火山口拼盤」499元。即日起外帶、外送「一擲High狂歡盒」歡聚優惠價1399元。
摩斯漢堡：雙12優惠！早餐買3送1跨店取
摩斯漢堡表示，即日起至12月31日，MOS跨店取限定優惠：
◾️大杯冰紅茶28元！大杯冰紅茶「買7送3」，10杯優惠價280元（原價400元）、相當於一杯大冰紅茶只要28元可寄杯！
◾️蛋堡套餐80元！經典蛋堡組「3組8折」：開吃「經典蛋堡：培根雞蛋堡／火腿歐姆蛋堡／蕃茄吉士蛋堡（3選1）＋方塊薯餅3個＋大杯冰紅茶」，3組優惠價240元（原價300元）。
◾️薑燒珍珠堡套餐179元！薑燒珍珠堡超值組「3組8折」：爽吃「燒珍珠堡＋摩斯雞塊4個＋薯條＋大杯冰紅茶」，3組優惠價537元（原價672元）、還可免費升級超級大麥。
還有「壽喜燒雙牛珍珠堡＋4塊摩斯雞塊＋方塊薯餅＋大杯冰紅茶」雙套優惠價378元（原價478元）、平均一套189元；「摩斯冰可可」買6送4、「熱可可拿鐵咖啡」買8送2；12月15日起「早餐貝果系列蛋堡＋大杯冰紅茶」買3組送1組（數量有限，售完為止）。
21風味館：7折「21熟客券」獨家優惠開吃！
21風味館表示，年末21Plus獨家優惠券「21熟客券」下殺7折！即日起至2026年2月3日：
◾️周一、三、五：「21香草烤半雞」特價195元、「香草烤雞腿2入」特價188元。
◾️周二、四：「烤腿泡麵小薯」特價159元、「半雞烤腿」285元。
◾️周末五六日加碼：「半雞杏鮑菇」特價249元、「烤雞優惠再送2中薯」特價469元。
三商巧福：身分證「中4碼」免費吃牛肉麵！週年慶優惠109元連吃9天
三商巧福表示，即日起至12月17日天天週年慶優惠，全台門市爽吃「原汁牛肉麵」特價109元（原價175元）、「紅燒排骨飯」特價109元（原價140元），一次最高現省66元。
TGI FRIDAYS星期五美式餐廳：沙朗牛排「買一送一」！
年終狂歡雙12購物節優惠！TGI FRIDAYS星期五美式餐廳表示，全台門市12月12日（五），憑貼文活動畫面爽吃「沙朗牛排買一送一」優惠！官方表示，建議大家先訂位爽吃優惠。
提醒大家，每桌每次至多買二送二；本優惠組合（含贈送之品項）內用及外帶，均需加收原價之10%服務費；沙朗牛排一律提供指定熟度七分熟，配菜將固定搭配季節時蔬、薯條；優惠不併用。
Texas Roadhouse：12oz.肋眼牛排「買一送一！
雙12購物節，Texas Roadhouse大方推出「12oz.肋眼牛排買一送一」優惠，雙12當天，12月12日（五）Texas Roadhouse德州鮮切牛排全台門市，憑Facebook貼文活動畫面享「12oz.肋眼牛排買一送一」優惠！
獨家特製香料提味的肋眼牛排，肉香四溢富有嚼勁，搭配香濃奶油玉米配菜，是Texas Roadhouse經典必吃的餐點，業者表示，「錯過雙12優惠，再等一年」，牛排控們把握時間開吃。
提醒大家，每桌每次至多買一送一；活動品項12oz.肋眼牛排 (固定搭配奶油玉米，售價1490元)；贈送品項不含配菜價值1,400元；本優惠組合（含贈送之品項）內用及外帶，均需加收原價/價值之10%服務費；優惠不併用。
Sukiya：牛丼「買一送一」Uber Eats外送優惠！
Sukiya表示，即日起至12月16日，外送平台Uber Eats全用戶，點得到溫泉蛋、秋葵、牛丼、蔥溫玉牛丼等「指定品項買一送一」優惠。秋冬冷天氣，免出門就有半價美食優惠別錯過。
提醒大家，部分門市不參與本活動，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以APP及官網結帳頁面顯示為主
資料來源：必勝客、麥當勞、肯德基、拿坡里、三商炸雞、三商巧福、TGI FRIDAYS、達美樂、漢堡王、摩斯漢堡、頂呱呱、21風味館、Sukiya、Texas Roadhouse
