京華城案一審進入決戰期，從12月11日到12月24日連續10個上班日開庭，今、明兩天提示證據，本案11名被告都出庭，前民眾黨主席柯文哲抵達台北地方法院時受訪，對於聲請法庭直播卻只准許判決後上網，他直言「你們到底在怕什麼？」仍希望可讓社會大眾知道在法庭上發生什麼事。柯文哲說，今天是台灣司法史上重要的一天，這不僅關係到他個人，也關係到台北市市政發展，更關係到台北市政府公務員的尊嚴，司法是國家最後一道防線，它唯一目的就是維持社會的公平正義，它應當被人民信任，最重要的，司法不可以變成當權者的統治工具，特別是司法不可以勾結媒體，淪為政治打手，變成迫害人民的工具。柯文哲認為，相信大罷免大失敗32比0，台北地檢署的檢察官絕對是重要的因素，本來今天可以利用法庭直播的機會，讓這個社會眾所矚目的案子，可以向社會大眾來公開，結果今天法庭直播變成事後的紀錄片，「我內心坦蕩，我希望真相可以水落石出」，他希望法庭可以直播，讓大家知道到底發生了什麼事，「結果你們到底在怕什麼？你們有什麼不敢讓人家知道的？」柯文哲說，即使如此，還是會在法庭上為自己的清白、為公務員的尊嚴、為台灣社會的公平正義奮戰到底。