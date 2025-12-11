我是廣告 請繼續往下閱讀

兩岸停止溝通是因為中國政府拒絕與台灣政府溝通，而非是台灣政府拒絕，多年來藍白一直顛倒黑白，宣稱是台灣政府不願與對岸對話。 中國政府清楚表示兩岸對話的前提是台灣接受「一個中國原則的九二共識」。 「一中各表」的九二共識並不被對岸承認，中國政府清楚指出九二共識是「一個中國原則」下的九二共識，「一中各表」是1992 年的事，只剩下中國國民黨依舊拿一中各表欺騙台灣人民。 何謂「一個中國原則」？請注意，在國際上這和「一個中國政策」不一樣，前陣子藍白誤解高市早苗的發言，就是源自於此。

中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽認為，陳斌華恍神、問A答B，而其實在另一問答中，陳斌華已戳破了國民黨的謊言，也就是沈榮欽昨發文指出，台灣《中央社》記者呂佳蓉漂亮發問：「大陸民眾也需要翻牆才能使用臉書、X等平台，你怎麼看呢？」、「大陸許多機構在臉書等平台設立帳號，大陸方面有考慮開放一般民眾使用臉書嗎？」讓國台辦發言人陳斌華無言以對，恍神後才問A答B，表示支持在依法依規的情況下，使用各類社交平台。不過，沈榮欽提到，其實呂佳蓉的另一個提問恐怕更為重要：「台灣政府表示，海基會有去函小紅書，但未獲回應。請問海協會是否會協助大陸企業與台灣方面進行溝通？」而，更解釋了中國中止與台灣溝通的原因：「眾所周知，由於民進黨當局拒不承認傾向一個中國原則的九二共識，海協會與台灣海基會的溝通對話機制早已停擺。」沈榮欽認為，陳斌華這番回答清楚揭露了藍白多年來一直配合中國認知作戰的真相：沈榮欽指出，一個中國原則有3個條件，缺一不可，也就是：「世界上只有一個中國；中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府；台灣是中國的一部分。」沈榮欽解釋道，換句話說，中共很清楚的表示，除非台灣承認是中國的一部分，而且隸屬於中華人民共和國，否則兩岸之間便沒有對話的可能。而這正是多年來歷屆國民黨主席直到鄭麗文都在散播的謊言，說民進黨政府不要對話，只要戰爭，而全然不提是中國政府拒絕對話，因為他們設下對話的前提是「一個中國原則下的九二共識」，也就是台灣成為中華人民共和國的一部分，只有答應了這點，兩岸才能展開對話。