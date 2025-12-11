我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李婦受有顱內出血，送醫搶救2天後仍因傷重宣告不治；另譚員全身多處擦挫傷、骨折。（圖／翻攝畫面）

台北市信義區仁愛路與光復南路口上月28日清晨發生一起死亡車禍，一名任職松山分局某派出所員警的譚姓男子，於騎機車上班途中不慎撞到闖紅燈準備去晨運的一名82歲李姓婦人，造成李婦顱內出血，送醫搶救2天後宣告不治；另譚員受有全身多處擦挫傷、骨折，其稱因天色昏暗沒注意到前方路況，全案依過失致死罪移送台北地檢署偵辦。據了解，這名82歲的李姓婦人於上月28日清晨5時59分許，從仁愛路與光復南路口過馬路時，其右側身體遭到騎機車趕上班的一名26歲譚姓員警撞擊。由於撞擊力量相當大，兩人當場噴飛倒地，而譚員的車頭也幾乎全毀。警方獲報到場後，發現李婦受有顱內出血，另譚員受有手腳多處擦挫傷、骨折，均送往醫院治療，但李婦仍於11月30日因傷重不治身亡。對此，松山分局表示，對於此不幸事故深表遺憾，並向家屬致上誠摯慰問，將協助雙方進行後續事宜。本案已由交通警察大隊信義分隊依規定受理成案，並將譚員依涉嫌過失致死罪移送臺北地檢署偵辦中。