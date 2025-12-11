極端低溫時刻準備要到了！根據氣象粉專「天氣風險」表示，週六（13日）大陸冷氣團就會逐漸南下，週日（14日）是冷空氣最強的時間，尤其入夜後，台南以北的市區低溫都將下探13-14度，局部地區不排除出現10度左右極端低溫，提醒大家要做好禦寒準備，且今日晚間東北季風增強，北東今晚到明天留意局部短暫雨。
入冬最強冷空氣來了！下探極端低溫10度
天氣風險分析師歐宗學提醒，週六（13日）冷氣團南下時就會開始帶來冷空氣移入，且配合水氣偏多，預估在迎風面的北部、東北部地區會由濕冷型態開始，中午高溫還有大約21-22度，下午就會持續降溫、越晚越冷，夜間市區低溫下探15-16度，郊區可能會再更低一些。中南部、花東地區白天仍相對溫暖，預估要到入夜以後才會有逐漸降溫的趨勢。
週日（14日）冷空氣最強的部份抵達，同時環境開始轉乾，迎風面地區會從濕冷型態轉為乾冷，雖然天氣好轉，但要注意會進入最低溫的期間，預估北部、東北部白天高溫只剩下15-16度，中部、花東19-21度，南部仍有23-25度。
歐宗學說，入夜以後氣溫進一步下降，且雲量減少以後輻射冷卻效應將帶來更明顯的低溫，臺南以北的市區低溫都將下探13-14度，高屏、花東大約15-17度，在空曠郊區或海拔稍高地區，不排除出現10度左右的極端低溫，提醒大家要做好禦寒準備。
冷空氣快速減弱！下週一白天就回溫
歐宗學表示，下週一（15日）冷空氣就開始有減弱趨勢，但早晚期間仍有相似低溫出現機會，主要的回溫表現在白天，各地高溫都將回到20度以上。後續下週二冷空氣會持續減弱，清晨期間仍有較低氣溫，但白天回暖感受會更明顯，後續便要注意日夜溫差又會明顯擴大。
今明東北季風逐漸增強，晚間北東雲增局部短暫雨
至於今明兩天（11日、12日）天氣，臺灣北方海面到琉球海域附近有低壓鋒面系統逐漸發展東移，位置較偏北且強度不高，因此對臺灣影響有限。預估中午過後環境風速就會開始增強，不過這波東北季風強度偏弱，帶來的降溫有限且初期水氣不多，下午迎風面北部、東半部地區雲量才會增多，入夜以後在地形上就可能開始有些局部短暫雨發生。
歐宗學提醒，明天仍持續受到東北季風影響，水氣有進一步增多趨勢，預估北部、東半部普遍都會轉為多雲或陰，並有局部短暫雨機會。
而這兩天北部地區低溫變化不大，甚至因為雲量增多影響輻射冷卻而有回升趨勢，白天高溫則因為雲量增加而下降，日夜溫差縮小。中南部地區由於仍可維持晴朗穩定的天氣型態，因此早晚之間氣溫變化依然會相當劇烈，提醒大家注意日夜溫差。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk
