我是廣告 請繼續往下閱讀

內政部日前以涉及詐騙為由，宣布封鎖中國社群平台「小紅書」為期1年。行政院長卓榮泰也點名另一熱門影音平台TikTok（抖音國際版），強調若仍不配合台方要求，政府也無法容忍。對此，網紅「館長」陳之漢直言，政府大動作封鎖小紅書，是因為擔心發生「館長現象」，不過人都有叛逆基因，「你越不讓我用，我就越想用」。根據統計，小紅書在台灣擁有逾300萬使用者，但迄今涉及超過1,706件詐騙案件、造成損失突破2.4億元，資安檢測結果更有多達15項指標不合格。內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，封鎖期間1年。然而，館長在9日深夜在直播中表示，政府之所以下令封鎖小紅書，是害怕「館長現象」再次出現，他指出，台灣民眾過去因資訊差距，普遍認為中國相對落後，但透過小紅書、抖音等平台，看見中國在旅遊、建設、時尚和商品發展上的速度，「跟民進黨過去讓你看到的完全不一樣」。館長直言，民進黨擔心社群平台讓民眾接觸到更多中國資訊，才選擇封鎖，甚至可能連抖音也會禁止，「讓台灣成為一個獨裁又可怕的地方」。他也提到，封鎖消息公布後，小紅書下載量迅速衝上台灣App排行榜第一名，證明「大家都有叛逆基因，你越禁止，大家越要用」。