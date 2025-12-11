我是廣告 請繼續往下閱讀

檢調警偵辦柬埔寨太子犯罪集團展開第4波行動，查出集團還購入4艘價值超過10億元的豪華遊艇，檢方懷疑，這些遊艇除了供做集團成員來台享樂之用，可能還用來替集團走私資金，北檢9日再指揮專案小組執行搜索行動，拘提涉案6人到案，北檢訊後，諭令太子集團旗下的博高公司負責人吳宜家以270萬元交保、玄古管理顧問公司負責人王俊國則遭檢方聲押禁見，其餘4人則以30萬至100萬元交保。總部位於柬埔寨的跨國企業太子集團，創始人兼董事長陳志，涉嫌指示集團成員在柬埔寨各地經營強迫勞動詐騙營地，強迫被非法拘禁的人員從事虛擬貨幣投資詐騙，即所謂的「殺豬盤」騙局，該騙局從美國和世界各地的受害者手中竊取了數十億美元。檢方調查，太子集團長期以母公司挹注資金在台灣購入多筆豪宅、名車，形成洗錢管道。台北地檢署分案後，為防不法資產遭脫產，日前向法院聲請扣押集團在台資產，並獲裁准，已查扣項目包括18筆不動產（含和平大苑11戶）、48個車位及34輛豪車外，如今還發現太子集團以香港博高公司名義，購入4艘價值超過10億元的豪華遊艇，更曾長期停靠在基隆漁港內。據了解，這些豪華遊艇，原先登記在香港博高公司幕後老闆陳志的親信、柬埔寨籍中國男子吳逸先名下。但疫情爆發後，吳逸先不再入境台灣，改由姊姊吳宜家擔任公司負責人，遊艇則交由玄古管理顧問有限公司與逸先科技有限公司管理。然而，這些遊艇在陳志等人犯罪行為曝光前已駛離台灣海域，其中3艘甚至轉賣變現。檢調懷疑，這些遊艇用途可能不僅用於娛樂，還涉及洗錢金流檢方9日兵分多路展開第四波搜索，將香港博高公司登記負責人吳宜家、其丈夫吳柏毅、船長黃慶德，以及玄古管理顧問公司負責人王俊國、行政人員傅璻如、登記負責人許晉碩等6人拘提到案。經檢方複訊後，吳宜家於10日以270萬元交保，其他4人交保金額介於30萬至100萬元；至於王俊國因涉嫌協助太子集團轉交現金且對金流來源交代不清，檢方認為有滅證之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。