我是廣告 請繼續往下閱讀

▲49歲的王少偉（如圖）是40+組最年長選手，身材與體能依舊維持良好，緊實體格完全看不出歲月痕跡。（圖／好看娛樂提供）

隨著Energy、棒棒堂等男團接連合體復出，近日F4也推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，然而卻少了朱孝天，僅有言承旭、吳建豪、周渝民三人，引發粉絲熱議。「5566」成員王少偉近來參與節目《最強的身體》，成為40+組最年長選手，昔日隊友彭小刀也情義相挺，親自到場為王少偉加油，兩人久違同台，一搭一唱的默契卻不曾減少，「56不能亡」的兄弟情再度上演。全台首創大型混合健身運動競技節目《最強的身體》開播以來話題不斷，本周40+男單組別星光熠熠，包括李玖哲、王少偉、錦榮、惟毅以及羅平都來參賽。49歲的王少偉是40+組最年長選手，他笑說：「等播出時我已經是50+了，早知道就報50歲以上組比較有勝算。」雖然年紀最長，但他身材與體能依舊維持良好，緊實體格完全看不出歲月痕跡。令人驚喜的是，昔日「5566」隊友彭小刀也到場為王少偉加油，兩人久違讓人驚喜。而彭小刀此次也與潘君侖搭檔挑戰男雙，他坦言原本想借重潘君侖的超強體能，沒想到第一次訓練就被逼到喊吃不消，甚至笑說若製作單位不降重量，「56就會亡」。雖然嘴上抱怨，但兩人最終靠著高頻率訓練，在比賽當天展現超水準演出，還打破一項大會紀錄，讓主播驚呼連連。此外，「瘋神無雙」的香蕉與逸祥也組隊參戰，兩人誓言打破諧星與偶像的界線，逸祥更豪語：「等等這邊的粉絲都會變成我的粉絲！」兩人的搞笑互動，也讓緊張刺激的賽場增添不少歡樂氣氛。更多精彩的內容，請一定要鎖定全台首創大型混合健身運動競技節目《最強的身體》熱血開賽時間。