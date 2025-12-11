我是廣告 請繼續往下閱讀





馬士元說明，我國跟中國大陸之間使用APP的生態不一樣，像是中國大陸民眾只能用微博、微信，我國用的叫Wechat，是不同版本；大陸用的叫抖音，我國叫Tiktok；大陸不能用Google、不能用LINE，當這樣市場區隔清楚情況下，「我們發現唯一一個兩岸直通、完全直航的就是小紅書。」 馬士元說，小紅書是一個限制很少、抽成很低的一個平台，美國先前就發生Tiktok難民逃難潮，逃到小紅書的國際版，但我國用是小紅書的正版，和兩岸用的是同一個伺服器，「所有的資料都是回傳到中國」，就是唯一兩岸社群平台的高速公路，詐騙集團已經看上他了。



馬士元說，小紅書是一個限制很少、抽成很低的一個平台，美國先前就發生Tiktok難民逃難潮，逃到小紅書的國際版，但我國用是小紅書的正版，和兩岸用的是同一個伺服器，「所有的資料都是回傳到中國」，就是唯一兩岸社群平台的高速公路，詐騙集團已經看上他了。 馬士元表示，小紅書去年100萬用戶量快速增長，預計到明年底很可能會上看500萬用戶，小紅書上面很多資訊，對很多民眾來講，生活資訊看來無害，但平台設計時，其實是一直在把個人手機裡面所有的資料撈回去，包括下載多少APP、密碼、金融卡帳號、信用卡帳號、跟其他社群軟體的互動，小紅書有一個很大的伺服器在中國，「那我們不知道他的伺服器要做什麼，很可能有有一天用戶會出現數位分身，幫你做一些你不知道的事情，幫你去購物。」



馬士元表示，小紅書去年100萬用戶量快速增長，預計到明年底很可能會上看500萬用戶，小紅書上面很多資訊，對很多民眾來講，生活資訊看來無害，但平台設計時，其實是一直在把個人手機裡面所有的資料撈回去，包括下載多少APP、密碼、金融卡帳號、信用卡帳號、跟其他社群軟體的互動，小紅書有一個很大的伺服器在中國，「那我們不知道他的伺服器要做什麼，很可能有有一天用戶會出現數位分身，幫你做一些你不知道的事情，幫你去購物。」 馬士元表示，尤其很多青少年在用，都可能回傳小孩影像回去，可能會側拍或側聽資訊，這是一個綜合性問題，詐騙只是其中一塊，甚至會讀取裝置上的儲存空間，讀取小紅書APP以外的其他APP資訊。小紅書並不是一個自由自在場域，「只是看起來風平浪靜，篩選出歲月靜好的資訊給我們，但背後擔心的問題是存在的。」



馬士元表示，尤其很多青少年在用，都可能回傳小孩影像回去，可能會側拍或側聽資訊，這是一個綜合性問題，詐騙只是其中一塊，甚至會讀取裝置上的儲存空間，讀取小紅書APP以外的其他APP資訊。小紅書並不是一個自由自在場域，「只是看起來風平浪靜，篩選出歲月靜好的資訊給我們，但背後擔心的問題是存在的。」 馬士元表示，台灣其他META等幾家業者其實都是有定期要跟政府開會，都有法律代表人。至於如果小紅書未來也願意落地加入，馬士元表示，首先要面對資安問題，其次因為是百分百陸資，要經過陸委會、數發部跟經濟部，但目前為止連溝通管道都做不到，因為溝通就會牽涉到要遵循中華民國法律。



馬士元表示，台灣其他META等幾家業者其實都是有定期要跟政府開會，都有法律代表人。至於如果小紅書未來也願意落地加入，馬士元表示，首先要面對資安問題，其次因為是百分百陸資，要經過陸委會、數發部跟經濟部，但目前為止連溝通管道都做不到，因為溝通就會牽涉到要遵循中華民國法律。

