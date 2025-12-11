我是廣告 請繼續往下閱讀

▲反對在豐原興建儲能場的自救會成員，今赴台中市議會陳情。（圖／記者顏幸如攝，2025.12.11）

▲盛日儲能科技的儲能貨櫃已進駐現場，引起當地民眾緊張。（圖／自救會提供，2025.12.11）

一家能源業者將在豐原區興建台中市第一座儲能場，調度翁子變電所的用電。附近的翁社里居民擔心儲能場925萬顆鋰電池成不定時炸彈，上週到市政府陳情，要求市府請廠商遷離，市府表示主管機關是經濟部能源署，陳情內容會轉給經濟部，引起自救會不滿，今天再赴市議會陳情。業者表示一年多來已開了5次說明會，遺憾抗議者把製造工廠和儲能電池櫃混為一談；市府則說已率全台之先訂定《儲能系統審查要點》，也進行審查權責分工，並未怠惰。盛日儲能科技在豐原翁社里以「工廠附屬設施」名義，規劃設置高達108個儲能貨櫃、總功率達一億瓦等級（100MW）的大型儲能場，引起在地居民不滿，自救會5日前往台中市政府陳情後，不滿市府未積極介入，今（11）日上百人拉著白布條，轉往市議會陳情。自救會表示，國內外近年來大型儲能場事故連連，翁社里已有一座變電所，難以承受再來一個儲能場，且該案申設審查時完全沒地方民眾參與，要求全案撤回、儲能滾出去。翁社里里長吳安修表示，大型電池儲能系統（BESS）本身有火災、爆炸、有毒氣體排放風險，且儲能場緊臨民宅、距加油站僅300公尺、鐵路僅150公尺，具極大風險。選區議員陳清龍到場接下陳情書，他表示在地民眾不滿事前被蒙在鼓裡、憂心公共安全，合法廠商認為依法依規應受保障，全案應尋求雙贏。市府經濟發展局長張峯源表示，這是台中市首座大型儲能案場，隨著再生能源佔比的提升，確實有推動的必要性。市府率全台之先訂定《儲能系統審查要點》，針對設備安全、土管法規及地方民意訂定審查標準流程，以審查會邀集相關局處及專家學者共同審查，並未置之不理。業者則強調，自去年2月起已經舉辦5次說明會，針對各項議題進行修正與協調，也邀請在地居民到其他縣市參觀營運中的儲能場，但地方謠言將國內外發生意外的製造工廠與他們的儲能電池櫃混為一談。業者指出，儲能為特定電力供應業，與賣電無關，目的是協助台電穩定供電、降低電壓負載過高跳電的風險。該案基地屬甲種工業用地，區域內並無住宅，更無民眾所傳「於住宅區內設置」情事，且108 個電池櫃分別配置24小時冷氣控溫與監控，電池模組共14,688 個，外傳925 萬顆鋰電池並非事實，公司會持續與民眾溝通。