我是廣告 請繼續往下閱讀

跨國大型犯罪集團「太子集團」其創辦人陳志等人上月遭到美國司法機關以依電信詐欺、洗錢等罪嫌起訴，而台灣身為重要據點之一，台北地檢署也持續偵辦中。檢方調查發現，身為太子集團重要幹部之一的吳逸先，購買多艘遊艇及多輛豪車，交由胞姊吳宜家擔任負責人，而吳宜家女兒更被起底是高材生，天天開賓士上下課。檢方調查指出，原為中國籍的吳逸先疑似為加入太子集團放棄國籍，現為柬埔寨籍且是太子集團內重要幹部之一。此外，吳逸先財力相當雄厚，擁有4艘價值近10億元的豪華遊艇，登記於香港博高公司名下。曾於2017至2025間多次停靠基隆港，但在洗錢案爆發後軍已離開。另吳逸先還有多輛豪車，其中一輛給吳宜家的女兒使用。至於吳宜家原為中國籍，嫁給香港博高公司董事吳柏毅來台20多年，夫妻倆均為太子集團成員。而吳宜家擔任遊艇登記負責人外，也打理遊艇相關事務。其女兒更被起底為台灣某國立大學的高材生，上學天天用賓士代步。儘管車輛持有人是吳逸先，且因年份久遠中古車價不高，但同學一致認為吳宜家女兒家境不凡。另玄谷管理顧問公司疑似負責支付遊艇相關費用以及幹部來台娛樂開銷，負責金流的王俊國在案件爆發後將現金帶走，檢警於彰化、台北兩地進行搜索，一共查扣1300萬元現金，且有多種外幣。台北地檢署9日拘提6天到案，吳宜家270萬元交保、吳柏毅100萬元交保、王俊國聲押禁見。