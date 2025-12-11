我是廣告 請繼續往下閱讀

日本航空自衛隊的F-15戰鬥機，6日遭到中共解放軍「殲-15」戰鬥機以雷達照射，9日中國更與俄羅斯聯合出動可搭載核武器的轟炸機，在日本周圍進行聯合巡邏，引爆東北亞區域緊張局勢，日本防衛大臣小泉進次郎直言，這是向日本的示威行動。有外媒引述小泉進次郎10日晚間與北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）的緊急視訊會議，還提到共軍戰機近期在台灣周邊空域，針對日本戰機的類似危險舉動。根據《法新社》報導，這一連串事件，發生在高市早苗的台灣相關言論激怒北京、導致中日關係惡化之後，呂特和小泉進次郎，皆對中俄轟炸機聯合巡邏的舉動表達「嚴重關切」，雙方為此進行了長達15分鐘的視訊會議。報導提到，小泉進次郎還在通話中透露，中共軍機近期曾在「台灣附近」的空域，使用雷達鎖定日本戰機。東京指控，中俄2國於9日執行聯合巡航時，2架俄羅斯Tu-95核戰略轟炸機從日本海飛來，與2架中國H-6轟炸機在東海會合，隨後共同繞行日本周邊，日本隨即讓戰機緊急升空進行攔截。韓國軍方也證實中俄軍機闖入其防空識別區（KADIZ）一事，首爾方面也部署了戰機應對。分析指出，近期東北亞局勢緊張，高市早苗的「台灣有事」、「集體自衛權」言論是主要原因，尤其中共長期宣稱台灣是其領土的一部分，必要時不排除武力奪台，中日之間彷彿陷入難以調和的衝突。