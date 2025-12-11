三重第一間百貨商場要來了！潤泰集團表示，「CITYLINK 三重」即將在12月20日正式亮相，位置就在於機捷與中和新蘆線交會的「捷運三重站」1、2樓，商場規劃超過2000坪的空間，首波公開19間進駐品牌，餐飲亮點包括三重首間「壽司郎」、英倫輕奢下午茶店「英格莉莉」。
🟡「CITYLINK 三重」12月20日開幕亮點！壽司郎首度進駐三重
「CITYLINK 三重」首波公開19間進駐品牌，其中餐飲部份的亮點有英式下午茶「英格莉莉」、日式壽司「壽司郎」、「31冰淇淋」、「北村豆腐家」韓式嫩豆腐煲，都是首度插旗三重。
除了首度進駐三重的品牌外，人氣餐飲還有「大戶屋」日式定食、以及炸豬排指標品牌「銀座杏子日式豬排」、「CoCo 壱番屋」日式咖哩 、「樂麵屋」拉麵 ，以及泰國料理「瓦城」。還有「星巴克」、「迷客夏」與「21 PLUS」。
物販則以「日系生活」為核心，亮點有首度進駐三重的日本人氣藥妝店「松本清」，以及日本二手服飾專賣店「2nd STREET」、快速配鏡品牌「JINS」。加上3C家電「小米」、剪髮專門店「QB HOUSE」及頂級護膚品牌「INTROSTEM」同步進駐。
🟡「CITYLINK 三重」19家進駐進駐品牌、地址一次看
19家進駐品牌一覽：小米、JINS、2nd STREET、英格莉莉、31冰淇淋、星巴克、21 PLUS、迷客夏、松本清、INTROSTEM、QB HOUSE、樂麵屋、CoCo壱番屋、大戶屋、銀座杏子日式豬排、壽司郎、燒肉Like、瓦城。
商場地址：新北市三重區捷運路60號1樓、2樓（捷運三重站1、2號出口皆可到達）
資料來源：CITYLINK
