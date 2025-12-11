我是廣告 請繼續往下閱讀

墨西哥國會通過對亞洲超過1,400項產品課徵5%至50%不等的關稅，墨國總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示此舉是為了保護國內產業。據經濟部統計，我國去年出口到墨西哥產品包括，電腦零組件、顯示卡、印刷電路，以及液晶平面顯示器等，將會打擊我國在墨西哥的電子製造服務廠（EMS）、委託代工（OEM）廠商布局。墨西哥國會最終表決通過對亞洲進口商品徵收新關稅，新關稅將自明年起生效，涵蓋範圍廣泛，包括服裝、金屬與汽車零組件等，將對沒有與墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家、超過1,400項產品課徵5%至50%不等的關稅。薛恩鮑姆指出，此舉是為了保護本國產業，避免中國龐大的製造業輸出墨西哥；但因為鎖定對象包含亞洲地區，台灣恐怕也會入列。據經濟部貿易署經貿檔統計，墨國去年為我國第12大貿易夥伴、第10大出口市場、第19大進口來源國；我國為墨國第7大貿易夥伴、第6大進口來源國。台灣與墨西哥在2022年雙邊貿易額為67.38億美元，2024年已經成長至108.65億美元，期間成長6成。今年前10月更是累計228.97億美元，相當於比去年翻了1倍以上，可說是台灣近幾年的重要出口市場。疫情之後，台灣廠商頻頻選擇搶進美國市場，並選擇人力、土地較便宜的墨西哥落腳。據墨經濟部統計，我商在墨國投資計為276家，截至2025年第一季累計投資金額為20.17億美元，居環太平洋亞洲國家投資墨國第4位。投資墨西哥的台灣重要企業包括，鴻海、「電子五哥」英業達、緯創、廣達、和碩、仁寶等均在墨國設有生產據點。受到美國總統川普第二任期的「美國製造」影響，許多廠商把投資量能轉向美國本土，若墨西哥政府也宣布實施高額關稅，預期將會讓更多台廠評估是否轉而在給美國投資。