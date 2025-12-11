我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市大肚區沙田路的全聯興建中的「大肚生鮮處理廠」發生嚴重火警。（圖／翻攝畫面）

台中大肚區興建中的「全聯大肚生鮮二廠」，在去（2024）年發生嚴重火警，導致9名工人命喪火場，歷經一年偵辦調查，全案今日偵結，檢察官認定全聯公司、互益營造公司、台灣新菱公司等3法人及工程部主管施男等14人涉嫌重大，依過失致死、違反職安法等罪嫌起訴，對此全聯官方也發聲明了。全聯表示，針對「台中市大肚區、由承攬廠商台灣新菱股份有限公司及互益營造股份有限公司，負責施工之新建倉儲工地火災案，致使9人罹難、多人受傷的重大憾事，全聯再次向罹難者致上最深切的哀悼，並向受傷者與家屬表達誠摯關懷。對於今日起訴結果本公司對此深感沉痛，並將秉持負責任態度面對後續司法調查，相關被告主管、同仁也會給予必要的協助」。此外，全聯也提到該建物發生火災時尚未完成移交，「。」自事故發生後，本公司即全力配合司法調查，後續亦持續要求新菱公司及互益公司，依法妥適處理所屬家屬權益相關事宜。未來，本公司將配合司法調查以釐清事實，並持續強化承攬管理與工安相關流程，以及對承包廠商的工安要求，以避免類似憾事再次發生。」回顧整起事件，去年12月19日，全聯位於台中大肚區興建中的生鮮倉儲廠突發大火，火勢迅速向四處延燒，最終造成9名工人受困不幸喪生。檢警調查發現，火警起於廠房地下一樓，主因是上方樓層施工時火花掉落，點燃易燃材料。檢方其後多次勘驗、調取工程契約與設計圖，並傳喚多名被告與證人，全面重建工程外包層級與管理流程。最終認定全聯公司工程科技部主管施姓男子等14人，以及全聯、互益、新菱等3家公司涉有重大過失，依過失致死罪及違反職安法提起公訴。檢方指出，案發當日，新菱公司為趕工進度，由主任工程師陳姓男子在未申請動火許可的情況下，指示下包商於管道間以氧乙炔切割樓板，僅以工地現有的矽酸鈣板和木板簡易覆蓋下方PS板。施工時，下包人員也未依規定使用防火毯阻擋火星，安衛巡檢人員發現後卻未要求改善。高溫火星因而沿管道落至地下一樓，引燃PS板，釀成奪走9條人命的重大工安事故，其中包含7名台籍工人與2名越籍移工。