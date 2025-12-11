我是廣告 請繼續往下閱讀

日本青森縣東側外海8日深夜發生規模7.6強震，青森縣最大震度達到6強，搖晃程度劇烈，也造成部分災情，日本電信公司（NTT）的NTT青森八戶大樓屋頂的70公尺高鐵塔受到地震影響，其中一根主要支柱發生斷裂，八戶市緊急對周邊48戶民宅進行疏散作業。根據日本新聞網旗下RAB青森放送報導，八戶市柏崎四丁目「NTT青森八戶大樓」的鐵塔部分結構，受到地震破壞，八戶市已於11日午夜起向周邊地區的48戶居民發出疏散令。NTT東日本公司稱，該鐵塔位於樓頂，大樓本身高約29公尺，鐵塔高度約70公尺。前天發生震度6強地震後進行檢查發現，鐵塔的四根支柱中其中一根發生斷裂，且支撐該支柱的數個螺栓鬆動，結構安全出現疑慮，針對此情況，八戶市於午夜發布疏散令，逐一上門通知大廈周圍的48戶居民，指示他們疏散至柏崎社區中心或附近飯店。青森河川國道事務所同步封閉國道45號約1公里路段。附近居民表示，自己是在凌晨1點左右接到疏散通知，感到很震驚，附近區域有很多電線斷裂，路面也隆起。NTT東日本公司表示，對於造成民眾和用戶的不便，他們深表歉意。NTT東日本公司表示，該塔於1970年9月建造完成，並定期進行年度檢查。用於手機等無線通訊天線使用。