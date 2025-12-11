我是廣告 請繼續往下閱讀

中共對台灣的統戰方式不斷翻新，持續試圖滲透各界，甚至吸收台灣民眾協助發展組織、取得政府敏感資訊，其中「宮廟」長年來被視為對岸積極拉攏的目標之一。民進黨立委沈伯洋近日分享，中共曾想透過台灣宮廟介入選舉，錢都已經到位，卻因擲筊結果遭神明否決，最終功敗垂成。沈伯洋9日赴東吳大學談中共「新型資訊戰」策略，他指出台灣的宮廟一天到晚被中國試圖滲透，回憶起過去協助陸委會研究時，發現宗教只要權力集中、只聽一個人的，就非常容易被滲透，「因為只要打通那個人，整個系統就會被帶動」。不過沈伯洋話鋒一轉強調，台灣宮廟剛好相反，「超民主、民主到爆，反而難以被操弄」，他分享研究中的一個案例，中國曾透過台商捐出大筆資金給某宮廟，希望宮廟在選舉期間安排「神明出巡」，並在路線中刻意與特定候選人「巧遇」，營造連神明都支持該人的形象，北京方面認為這對台灣社會很有影響力。沈伯洋續指，廟方聽完要求後表示，可以是可以，但神明出巡一定要擲筊，而且不能暗中決定，要公開、由信眾一起擲筊，若沒聖筊就不能辦；孰料一擲筊，神明表明「不願出巡」。中共相關人士聽到後錯愕直呼：「都談這麼久了，連這件事都做不到？」沈伯洋笑稱，若硬做就是挑戰台灣的信仰，可能惹得地方民眾生氣不爽。事實上，陸委會今年6月便揭露，國安局發現中共有5大新型滲透模式，包括以威脅利誘、承諾發展前景等方式，鎖定現任與退役軍人、政府人員、台商、宮廟負責人，甚至一般民眾，企圖建立滲透管道。陸委會提醒，任何人都有可能成為下個被吸收的目標，一旦踏入紅色陷阱，短暫利益換來的恐是日後遭拋棄與清算的風險。