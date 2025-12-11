我是廣告 請繼續往下閱讀

全聯位於台中大肚的倉儲，2024年12月19日發生嚴重火警！導致9名工人命喪火場，檢警調查，起火點位於該廠房地下一樓，因上方樓層施工火星掉落引燃易燃材料所致，全案於今日偵結，檢方認定全聯公司工程科技部主管施男等14人，以及全聯、互益、新菱等3家公司涉嫌重大，依過失致死、違反職安法起訴，其中，新菱公司現場負責人藍男、監工陳男，事前漠視工安重責，偵查期間又否認犯行、推卸責任，犯後態度不佳，建請法院對2人從重量刑。檢方指出，全聯、互益、新菱公司在工務會議前就知道，現場鋪有易燃PS板，且管道間有縫隙直通PS板位置，卻未禁止明火使用；當天，新菱公司趕工時，監工陳姓主任工程師並未申請動火許可，就指示下包商紋禕公司以乙炔切割樓板，且施工時未依規使用防火毯，只用簡易板材遮蔽，安衛巡檢人員發現後也未要求改善，導致高溫火星掉落一樓，引燃PS板，最終造成7名本國工人、2名越籍工人，共9人身亡。檢方偵結後依違反職安法、過失致死等罪起訴全聯、互益、新菱公司等3名法人，及工程部主管施男等14人，其中新菱公司現場負責人藍男、監工陳男，事前漠視工安重責，偵查期間又否認犯行、推卸責任，犯後態度不佳，建請法院對2人從重量刑。