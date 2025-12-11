我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記在台南的室內裝修公司「福麥」。國防部長顧立雄今（11）日解釋，福麥具有從事國際貿易代理商的資格，只要能夠提出相關輸出許可的證明，都有資格來投標。王鴻薇隨即再揪出3大疑點打臉顧立雄。王鴻薇說，這家福麥公司從2021年到2024年沒有進口一毛錢商品，只有今年極少量不到50萬美元（合台幣1500萬元），卻一舉能拿下5.9億的進口炸藥標案，這就是相關數據。此外，國防部說這家公司有做國際貿易，只要有輸出許可就可以承包。但是決標公告上的產地國別清清楚楚是中華民國，那需要什麼輸出許可？國防部有公告不實的問題嗎？王鴻薇說，最扯的是這是一個可以後續擴充的標案，後續擴充期限到117年12月15日為止，金額高達8.2億元，還可採用限制性招標讓原廠商辦理採購。看懂了嗎？只要有國際貿易業務，有進口實續都可以標國防部標案，成為軍火國家隊。而且一次標得，還有擴充標案，室內裝修公司未來最高可以拿得14.1億（5.9＋8.2）億元得標金。王鴻薇說，令人不解的是，全台國際貿易業有30多萬家，卻只有一家主業是室內裝修的公司來標國防部標案，這真的是太詭異了。