我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰今（11）日臨時缺席政院晨會、行政院會，由副院長鄭麗君代為主持，下午公開行程稍早也取消，引發媒體關注。行政院發言人李慧芝在記者會上回應媒體詢問時，重申卓「另有要公」而缺席，但事後又補充，卓因喉嚨沙啞不宜說話，僅聽取不需要說話的報告。卓榮泰周一取消下午2時的「第22屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」行程，今天也臨時缺席政院晨慧、行政院會，引發外界關注。李慧芝受訪時表示，卓榮泰「另有要公」而未出席，並舉例前行政院長毛治國也曾在院會請假，且行政會議議事規則本來就有代理機制，不需要多做揣測。不過，她事後補充，卓榮泰目前聲音沙啞、蒼白無力，僅聽取不需要說話的報告。此外，行政院稍早也通知，卓榮泰原訂下午1時出席「第37屆台北國際建築建材暨產品展」開幕典禮、下午2時出席「114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」行程取消。