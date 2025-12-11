67歲的香港影帝梁家輝在演藝圈成就輝煌，但他其實也曾落魄過。梁家輝出道就主演古裝電影《垂簾聽政》，因兩岸政治敏感關係，在台灣遭封殺4年；當時台灣是華語片最大市場，梁家輝被下禁令後無片可拍，曾一度靠擺地攤維生，還要因為違法擺攤被警察追，這讓他記憶猶新。近日梁家輝受訪時提起這段往事也感慨地說：「那時候已經把身段放到最底下了」。
梁家輝曾被台灣封殺4年 無片可拍
梁家輝曾在中國拍過1983年上映的清朝古裝電影《垂簾聽政》，飾演咸豐皇帝，出色演技讓他憑此角色拿下第一座香港金像獎影帝。怎料卻因為當時台灣還在戒嚴，梁家輝因在中國拍戲，被中華民國行政院新聞局勒令悔改，更遭自由總會全面封殺，所有作品都無法在台灣上映。因此許多香港片商當時都不敢找梁家輝拍戲，這個禁令一直到1987年才解除，梁家輝被整整封殺4年。
梁家輝落魄到擺地攤 自嘲身段放到最低
那段日子梁家輝過得相當落魄，近日他接受中國節目《見非凡》訪問時，提及此事。他坦言自己被封殺期間真的沒有錢，只能跟朋友去擺地攤，賣一些皮革製品，偶爾還會被警察追。遇到有人認出他是金像獎影帝梁家輝，他就會謙虛承認：「對，我是梁家輝，我是最佳男演員，但是嘛…你可以先看看我的產品，我可以給你便宜一點」。
梁家輝說自己當時已經把身段放到最低了，也不管大家是否認得他，一心只想推銷商品賺錢。後來還有一個報社主編找上他，問他願不願意每天寫一篇200字的短文專欄，並誠實地跟梁家輝說：「稿費不高，但起碼也夠付你的水電費」。梁家輝一聽也覺得有道理，於是就答應下來。沒想到這專欄一寫，寫了20多年，成為梁家輝的日記，後來還集結成冊出書。
梁家輝為妻才努力翻身 承諾不讓她過苦日子
梁家輝也坦言，其實自己當時並沒有什麼名利感、得失心，「我原來（就覺得自己）應該是一個背包客，不用花錢也可以遨遊天下的那種」，後來是因為結婚了他才開始追逐名利，因為梁家輝答應過自己的妻子江嘉年：「我不會讓你（日子）難過」。為了這個承諾，梁家輝拚命拍戲翻身，到現在他已經入行超過40年了，是影迷心中的最佳影帝。
資料來源：微博＠騰訊視頻
