台北市議員苗博雅近期開直播提到，若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班、上課，強調現代戰爭不同於電影場景，大多數人仍能維持日常生活，她日前更提到，她沒有外國護照，也絕不會投降，甚至可能會是第一批被抓甚至被殺的。對此，台北市議員侯漢廷今（11）日受訪指出，幾位軍人都告訴他，社會在戰時正常運轉是「幻想」，某些人把避戰當成投降，才能達成自己的政治紅利。侯漢廷今表示，台北市議會去花東敬軍，他私下詢問戰爭來臨時，社會能否正常運轉？幾名軍人告訴他：「這是幻想吧」、「怎麼可能」，當然他們可能沒看到新聞，不知道是誰提的言論，不過，有名軍官說：「希望社會正常運轉」和「實際能否正常」是兩回事。侯漢廷直言，他可以理解大家都「希望」社會在任何時刻都正常，但想像與實際不可混為一談，當認為戰爭時社會可以正常運轉，就不懼戰爭，為戰爭歌頌，所有避戰、和談都被當成投降、投敵，某些人才能達成自己的政治紅利；若戰爭時，社會能快速恢復，只有一種可能，就是精準、明確打擊，迅速終戰。侯漢廷說，看看以色列的精準打擊，可以只轟炸對方官員軍官高層的大樓，而隔壁一條街無事，如果中國認為該殲滅的目標都已殲滅，台灣多數人平安，確實可能迅速正常運轉。雖然，有時「那些目標」存在，只是拖累台灣人民的社會運轉，但大家仍不願見戰端輕啟，讓無辜軍民犧牲受苦。