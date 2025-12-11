我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國電子入境申報系統（E-Arrival Card）自今年2月啟用後，持續將台灣列名為「中國（台灣）」，儘管外交部多次溝通，至今仍未修正標示，激起台灣社會強烈反彈。民進黨立委邱議瑩更喊話，應該發起「一人一信」向駐台北韓國代表部抗議。對此，胸腔科醫師蘇一峰狠酸，前陣子綠營還自豪拿韓團演唱會當政績，結果反被韓國當小丑「中國台灣」。韓國女團TWICE上月22、23日在高雄國家體育場舉辦世界巡迴演唱會，而總統賴清德談及此事表示，台灣的演唱會熱度居高不下，從另一個角度看，也象徵台灣經濟有所提升，因為許多民眾不僅有錢，也有空閒時間能夠觀賞演唱會，不過「台灣人有錢又有閒」的說法，反而掀起了網路一陣論戰。然而，日前卻因韓國電子入境顯示「中國（台灣）」風波持續延燒，賴清德強調，希望韓國尊重台灣人民的意志，讓兩國能攜手前進，穩定區域的和平，並促進區域的繁榮發展；綠委邱議瑩則是呼籲，民間應發起「一人一信」抗議行動，讓韓國政府感受到台灣人民的憤怒，喊話立即更正錯誤，才能讓兩國人民繼續維持長久友誼。這讓醫師蘇一峰看傻了眼大酸，3週前說人民有錢又有閒，支持韓團演唱會；3週後又要大家，一人一信寫信去跟韓國抗議。他不禁調侃：「沒事拿韓團辦演唱會當作自己的政績是自貶身分，結果韓國根本不鳥你、當你是小丑『中國台灣』，舔美舔日舔韓團，舔來舔去舔到一嘴屎。」