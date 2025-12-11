我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院會日前否決行政院所提《財政收支劃分法》覆議案，行政院長卓榮泰則稱，不經正常議事程序、違反議事倫理的決議，沒有必須執行的壓力。對此，行政院發言人李慧芝今（11）日表示，行政院是憲政機關，首要任務是要守護憲政體制，對於立法公然違反憲法，行政院無法接受；她強調，行政院跟財政部一定會依法行政，院長會做出最後決定，政府不會違法違憲。立法院會日前否決行政院所提《財政收支劃分法》覆議案，行政院5日表示，窒礙難行的法律不會因此變得可行，行政院不會、也不能執行違法的法案，期盼立法院亡羊補牢，儘速審查行政院版財劃法，讓國家財政體制回到正軌。傳出總統在收到咨文後，將會在規定時間內公布，行政院也將聲請釋憲，不過，行政院堅持不會執行，引起黨內質疑。針對財劃法修法，李慧芝表示，執行再修惡版《財劃法》才會違反《公共債務法》，而公務員無法違法，所以行政院也無法違法編列預算，要說明的是，行政院是憲政機關，首要任務是要守護憲政體制，對於立法公然違反《憲法》第70條侵害行政院的預算權，行政院沒有辦法接受、也無法認同。李慧芝提到，財政部長莊翠雲昨日也有在立法院財政委員會說明，《財劃法》是財政基本法，行政院提出的版本是多次跟地方政府、各界學者共同參與討論，是現行共識度最高的財劃法，希望立法院能儘速審議院版財劃法。李慧芝強調，行政院跟財政部一定會依法行政，政府絕對不會做違法違憲的事情。李慧芝重申，執行修惡版的《財劃法》才會造成政府違法，公務員不能夠違法，行政院跟財政部一定會依法行政，院長會做出最後決定，政府不會違法違憲。此外，明年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，李慧芝回應，目前持續盤點相關衝擊，但明年新興計畫如「4年1000億治水預算」都會受影響，相關減稅減負擔、健康台灣、均衡台灣、打詐、婚育租津貼、0到6歲國家一起養2.0等，也都是政策亮點，希望明年能順利展開，希望立法院盡速審議，才能讓國家發展跟公共建設持續接軌。