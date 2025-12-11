我是廣告 請繼續往下閱讀

台北上海雙城論壇原訂9月25日登場，但經過多次延期後，傳出台北市長蔣萬安12月27、28日將赴上海出席雙城論壇。民進黨市議員簡舒培表示，北市因小紅書受詐騙金額高達5000萬，既然都要去雙城論壇，就要喊話上海市政府、小紅書公司共同打詐，來台設子公司，不要到上海變「龜孫子」，什麼都不敢講。對此，蔣萬安今（11）日反擊表示，民進黨議員一方面反對舉辦雙城論壇，一方面又要市府去上海雙城論壇反映小紅書的事情，立場前後矛盾、雙重標準。蔣萬安今天下午前往台北市議會市政總質詢，媒體在會前詢問蔣萬安，目前雙城確定27、28日，如果是假日首度舉辦會否擔心交流受阻，是否有覺得政治干擾？蔣萬安回應表示，雙城論壇其實今年底、12月，大概原則上可能就會落在這個區間，「當然我們還會再做最後的確認。」蔣萬安表示，一切都是照規定、程序進行，當然還是希望能夠順利舉行，我們也針對幾項市政的議題和上海方交換意見，希望這次順利成行之後，能夠持續的促進城市之間的交流，希望能夠在一定的期程之內能完成相關程序。針對簡舒培呼籲去上海反應小紅書詐騙議題，蔣萬安則回應，民進黨議員一方面反對我們舉辦雙城論壇，一方面又要我們去上海雙城論壇反映小紅書的事情，立場前後矛盾、雙重標準。