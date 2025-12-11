我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柳俊烈（如圖）雖參與節目拍攝，但是沒有同框前女友惠利。（圖／十五夜頻道YT）

▲朴寶劍（左）以十年前演出崔澤角色的髮型參與拍攝。（圖／十五夜頻道YT）

人氣電視劇《請回答1988》於2015年開播，推出後不僅獲得超高人氣，還捧紅主演群惠利、朴寶劍等人，本劇推出至今迎來10週年，因此劇組特別召集原班演員一起拍團體綜藝節目《請回答1988 十週年》，官方今（11）日曬出長達6分鐘的精彩預告，有趣的是，因為惠利、柳俊烈分手時鬧得不開心，因此影片中完全不見兩人同框；朴寶劍以10年前飾演「崔澤」的西瓜皮髮型現身，讓觀眾瞬間陷入這份懷舊的氣氛中。《頻道十五夜》今日在YouTube上傳了《請回答1988 十週年》精華片段，影片中可以看見十年前電視劇的重要演員，大家聚在一起就搞笑入戲，飾演李東輝的劉東龍還在大家吃飯時突然站起來，對著製作組說著：「所以我的媽媽在哪裡？」因為他在劇中的媽媽總是工作繁忙疏於家庭，想不到十年後媽媽依然忙碌中，笑翻現場演員、製作組。有趣的是，男主角之一的柳俊烈最初其實宣布了不參加錄製，因為拍戲檔期無法排開，只能錯過本次機會，不過後來他還是抽空參與部分拍攝，和劇中爸爸、媽媽、哥哥重聚，一登場瞬間超感人。最初他被猜測不參加是為了避開分手撕破臉的前女友惠利，因此預告片段中，也完全看不見兩人同框畫面。在劇中最後和惠利成為一對的朴寶劍，他也帶著當年演出「崔澤」的西瓜皮髮型來到現場，明明距離《請回答1988》拍攝已經超過十年，不過他看起來依然呆萌帶著傻氣，讓許多粉絲直呼，「崔澤回來了！」《請回答1988 10週年》綜藝節目於夏日開拍，節目集結原班16位演員，惠利、柳俊烈、高庚杓、朴寶劍、安宰弘、李東輝、成東日、李壹花、羅美蘭、金成均、崔武成、金善映、劉宰明、柳惠英安宰弘、李東輝、崔盛元、李敏芝等人，一起展開兩天一夜的輕旅行，時隔10年雙門洞家族再次合體，預計在本月19日正式開播，讓許多觀眾都相當期待。