週六（13日）即將迎來入冬最強冷空氣，恐達大陸冷氣團等級，北部最低溫將下探10度，這時候最適合去泡湯暖身。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》公布「全台十大免費泡湯景點」，本次榜首由新北萬里的大鵬足湯公園摘下，以超過4千筆討論力壓礁溪湯圍溝與金山中山溫泉公園；榜單中也可看到野溪合法化後爆紅的桃園宇內溪溫泉區、適合親子的南投福興溫泉區等話題景點，從泡腳池、公共浴室到煮蛋體驗，各地設施各具特色。
全台10大最強免費溫泉排行一次看
🥇新北萬里「大鵬足湯公園」
🥈新北金山「中山溫泉公園」
🥉宜蘭礁溪「湯圍溝溫泉」
4.宜蘭大同「清水地熱公園」
5.桃園復興「宇內溪溫泉區」
6.新竹五峰「清泉溫泉」
7.新北金山「磺港公共浴室」
8.桃園復興「泰雅故事公園」
9.南投埔里「福興溫泉區親子公園」
10.台北北投「復興公園」
NO.1新北萬里：大鵬足湯公園
免費設施類型：足湯
足湯開放時間：08:00至21:00（週一休園)
地址：新北市萬里區加投路81號
大鵬足湯公園以超過4千筆討論聲量奪下榜首，成為本次最受歡迎的免費泡湯景點。位在濱海公路旁的它，是旅人開車或騎車經過時必停留的「中途療癒站」，園區擁有寬敞停車場、乾淨水廁與天然足湯池，四季皆適合停靠。泉質為世界罕見的硫磺鹽泉，屬於弱酸性泉水，可改善手腳冰冷。
大鵬足湯被群山包圍，坐在池邊泡腳格外放鬆；園區也設有煮溫泉蛋區，可購買「雞蛋＋竹簍」體驗組（1顆蛋含竹簍30元、2組50元），或自備雞蛋付費租竹簍（小竹簍20元、大竹簍50元，押金100元），大竹簍可煮約6顆，成為不少人最愛的療癒小活動。
NO.2新北金山：中山溫泉公園
免費設施類型：足湯
足湯開放時間：8:00至17:00
地址：新北市金山區溫泉路3號
中山溫泉公園緊鄰金山老街，是金山當地最具代表性的免費足湯點。園區設有兩座日式風格足湯池，泉質為氯化物碳酸氫鹽泉，泡起來溫潤舒服。旁邊就是免費的「金包里公共浴室」，許多旅客會安排「足湯＋湯屋」一次滿足。
中山溫泉公園腹地大、種滿山櫻花，春天泡腳能欣賞粉嫩花景；夜間則有燈光點飾，呈現截然不同的氛圍。周邊提供立體停車場與Ubike站點，步行即可走訪金山多處景點，是北海岸最容易安排也最耐走訪的泡湯地點之一。
NO.3宜蘭礁溪：湯圍溝溫泉
免費設施類型：足湯
足湯開放時間：8:00至22:00（週一、週日清池暫停開放）
地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路99-11號
位於礁溪市中心的湯圍溝溫泉，一直是旅人到礁溪必停留的經典免費泡腳點，由日本團隊設計，占地約1公頃，結合步道、檜木湯屋、半戶外足湯亭與付費溫泉魚體驗，交通步行即可抵達。湯圍溝由自然湧出的高溫泉水匯集，足湯池每15分鐘注入新泉水，注水時水溫可達攝氏50度，園方提醒此時勿下水避免燙傷。
依據部落客「艾莉絲愛旅行」分享，入口前方的足湯池近年水溫偏低，建議至後方池區更舒適；周邊商店眾多，假日還有市集與街頭藝人表演，是礁溪最具代表性的溫泉景點。
NO.4宜蘭大同：清水地熱公園
免費設施類型：足湯
足湯開放時間：9:00至17:00（除夕休息）
地址：宜蘭縣大同鄉三星路八段501巷150號
清水地熱公園是宜蘭最具辨識度的「地熱、泡腳、煮食」景點，免費泡腳池搭配高溫泉水煮蛋、煮玉米的體驗，加上園區湯屋、餐飲、和服租借等設施，始終是家庭旅遊與觀光客的熱門行程。泉源溫度可達攝氏95度，是碳酸氫鹽泉。
聲量高點落在2025年5月30日，啦啦隊成員峮峮分享旅遊貼文，介紹從溫泉魚到煮蛋體驗，讓聲量衝上132筆；2024年10月17日也因旅人分享帶寵物泡腳再度獲關注，使清水地熱持續占據高話題度。
NO.5桃園復興：宇內溪溫泉區
免費設施類型：野溪溫泉
溫泉開放時間：10:00至12:00、13:00至16:00（11:30、15:30停止入場；12:00、16:00清場）
地址：桃園市復興區義盛里下宇內1鄰4-6號
宇內溪溫泉區因「合法化的野溪溫泉」而爆紅，購買小烏來天空步道門票即可免費入場（全票50元、優待票30元），並採總量管制，一次最多35人入池。夏季開放戲水，冬季提供泡湯，全區皆有救生員巡守，環境安全且規劃完善，讓它成為許多人初次體驗野溪溫泉的入門地。
聲量高峰落在2024年5月30日，戲水區重新開放、新增野溪溫泉設施後達313筆；2025年試營運開始，4月27日首度公開體驗再掀熱潮，旅人分享環境乾淨、設施完善，是近年北部山區最亮眼的新興免費景點。
NO.6新竹五峰：清泉溫泉
免費設施類型：足湯
足湯開放時間：8:00至17:00（週一、週四上午清潔暫停）
地址：新竹縣五峰鄉桃山村清泉254-1號
清泉溫泉（又稱將軍湯）位於張學良故居園區內，是最具故事性的泡腳景點。因緊鄰故居而得名「將軍湯」，園區內的日式建築群與步道營造出靜謐氛圍。泉質為弱鹼性碳酸氫鈉泉，被稱作「美人湯」，許多網友形容泡完皮膚「很古溜」。
有旅人提醒近期水量較小、溫度偏高，泡腳前建議先測水溫。2024年9月10日因「599慢遊台灣」社團一篇五峰一日遊貼文引爆聲量，包含故居參觀與交通方式分享，使當日聲量達115筆。
NO.7新北金山：磺港公共浴室
免費設施類型：公共浴室、足湯
開放時間：公共浴室5:00至9:00、17:00至21:00；戶外泡腳池全天開放
暫停開放：颱風假、除夕、初一、初二、例行檢修日
地址：新北市金山區磺港路208號
金山擁有多處免費泡湯點，其中以泉質特殊的磺港公共浴室最具代表性，泉質屬鐵泉，源泉透明無色，與空氣接觸後會氧化成金褐色，被日本稱為「黃金之湯」。池底沉積物即為鐵離子氧化的正常現象，也是泉質純度的象徵。
戶外泡腳池共有三池、溫度不同，室內公共浴室為男女分池裸湯。因鄰近金山老街、清水濕地與海水浴場，常成為旅人規劃北海岸行程時的順遊地點。夕陽時分能見老鷹盤旋與水鳥覓食，被網友稱為「最美露天溫泉泡腳池」。
NO.8桃園復興：泰雅故事公園
免費設施類型：足湯
足湯開放時間：10:00至17:00（週二休息）
地址：桃園市復興區羅浮里5鄰140號
泰雅故事公園是桃園第一座引進碳酸氫鈉泉的公園，以泰雅族文化打造地景，入口的大型魚筌裝置與園內戶外泡腳池成為地標。環境開闊、綠意十足，不僅是羅浮地區的暖腳站，也成為旅人行經桃園復興時的重要停靠點。
不少網友評價泰雅故事公園「小小公園整潔有致」、「風景真的很美」，也稱設計細節到位、氛圍舒服。公園旁就是羅浮溫泉湯池與大型戶外泡腳池，使旅人能一次體驗多種溫泉設施。
NO.9南投埔里：福興溫泉區親子公園
免費設施類型：足湯
足湯開放時間：9:00至18:00（週二、週三休息）
地址：南投縣埔里鎮福興路293號
福興溫泉區親子公園結合足湯與共融遊戲場，成為中台灣討論度成長最快的免費景點。2024年10月因部落客在雙十連假開箱，吸引大量關注，日式氛圍、乾淨環境與完善遊具規劃使家長讚賞，有遊客形容：「累了就把腳泡進去，輕鬆又不花錢。」
園區提供「免費租借腳踏車」是另一亮點，可沿著田野與水道慢騎感受埔里步調。不過因泡腳池無遮蔽，有民眾反映需注意防曬；南投縣府目前已編列700萬增建大型遮陽棚，預計2026年1月底完工，期間將視工程需求暫時封閉。
NO.10台北北投：復興公園
免費設施類型：足湯
足湯開放時間：8:00至18:00（週一休息）
地址：台北市北投區中和街61號對面
北投溫泉資源豐富，復興公園為當地三大免費泡腳池之一，在本次榜單中雖排名第10，討論度依舊高。泡腳池使用自地熱谷引出的珍貴青磺泉，園區有木構遮棚、露天通風良好，旅客稱「越晚越多人，大家都泡得滿身大汗」。
復興公園假日人潮更是滿滿，成為旅人北投行程中必訪的免費泡湯點，有網友提醒洗腳區會排隊。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》分析顯示，2024年4月3日地震後因部分溫泉源頭溫度下降、泉源公園暫停開放，使復興公園相關討論再度升高。
資料來源：《網路溫度計DailyView》
