我是廣告 請繼續往下閱讀

築間餐飲集團今（11）日正式宣布，邀請具有超過三十年專業資歷、被譽為「點心界大仁哥」的知名港點主廚黃義仁擔任集團全新港式料理品牌「喜辰港式點心茶餐廳」的主廚。透過此次合作，築間餐飲集團將正式進軍港式餐飲領域，並以匠心手工港點為核心，打造全新的中式餐飲品牌。黃義仁主廚，畢業於醒吾科技大學餐旅系學士、開南商學院碩士，擁有完整學術背景與資深職涯歷練，主廚黃義仁為台灣港點界重量級人物，曾任神旺大飯店潮品集點心主廚，以精緻、細膩、全手工的港式點心功夫聞名，因其職人精神與穩定品質，被許多食客與業界推崇為「點心界的大仁哥」。築間指出，黃義仁也曾領軍原神旺港點師傅團隊，在台北東區開設「潮品集‧忠孝」，並將「現點現做」與「手工精製」視為品牌核心精神。除深耕北部市場外，黃義仁主廚亦在台中創立「潮樂潮式港點」，親自掌勺，延續三十年匠心工法，將港式點心提升至精品級質感，常被食客形容為「媲美精品小香」的經典滋味。築間餐飲集團表示，全新品牌「喜辰港式點心茶餐廳」將以「手工現做 × 精緻港點×匠心技藝」為核心價值，期待成為台灣港式餐飲市場的新亮點。此次邀請黃義仁主廚掌舵，不僅象徵集團深化中式品類布局，更展現築間打造高品質新品牌的企圖與決心。品牌未來將推出多項經典與創新港式點心，包括精緻蒸點、創意茶點、手作鹹甜品、以及多款中式料理；以最新鮮的食材與全手工製程，呈現道地濃郁的港式風味。築間餐飲集團強調，品牌將以細膩工序與專業團隊打造不同以往的港式用餐體驗，讓消費者品味到兼具傳統底蘊與現代質感的港點魅力。「喜辰港式點心茶餐廳」12月推出後，築間餐飲集團指出，預計2026年第1季將在台中開出第2家分店。將為集團多品牌版圖再添重要佈局，持續推進事業拓展並挹注營收成長動能。官方將於近期公布門店資訊、開幕時程與品牌亮點，邀請消費者拭目以待。