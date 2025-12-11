「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳入行近半個世紀，今年69歲的她，雖然工作量不多，依然從事最愛的演藝工作，活躍於螢光幕，陳美鳳喜歡透過粉專分享日常點滴，她昨（10）日分享一張外出蹓躂的照片，公開活動總化大濃妝的她，私下拍照一點脂粉都沒有，真實樣貌引發網友討論。
與助理外食難得不忌口 陳美鳳大方素顏留影
陳美鳳發文表示，昨天出門去做保養按摩，助理則帶著她的愛犬「妞妞」去添購毛小孩的東西，最後兩人在寵物友善餐廳會合用餐，只見陳美鳳PO出一桌熱量頗高的食物照片，寫道「今天就是想吃什麼就吃什麼，整個身心靈都被安撫到」。
引起關注的為另一張相片，陳美鳳半身入鏡，戴棒球帽及黑框眼鏡，衣著休閒，她露出一抹微笑，臉上看似全素顏示人，完全沒有包袱，雖然不免俗套用美肌修飾，但依然可見陳美鳳勤於保養、奇蹟凍齡的裸膚狀態，一點也不像將滿70歲的婦人。
貼文發布後，許多網友驚嘆連連，「永恆的大美女」、「不老妖姬」、「請問美鳳姐，脖子要如何保養」、「素顏怎麼還是那麼漂亮」、「真的好美！」
不節食、出門帶熱薑湯 陳美鳳凍齡術大公開
陳美鳳魔鬼身材數十年如一日，歸功每天起床先喝溫開水，並備一壺熱薑湯出門，平常不節食、少碰炸、甜和澱粉，盡量吃原型食物，吃完一顆蘋果才會吃正餐，搭配每週一至兩次瑜伽、重訓、騎腳踏車或快走，維持好體態。
此外，陳美鳳不諱言會藉醫美技術留住歲月，透露1年固定「進廠維修」1次，但不碰拉皮、埋線等手術，只做小醫美。
資料來源：陳美鳳 MeiFen臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
陳美鳳發文表示，昨天出門去做保養按摩，助理則帶著她的愛犬「妞妞」去添購毛小孩的東西，最後兩人在寵物友善餐廳會合用餐，只見陳美鳳PO出一桌熱量頗高的食物照片，寫道「今天就是想吃什麼就吃什麼，整個身心靈都被安撫到」。
引起關注的為另一張相片，陳美鳳半身入鏡，戴棒球帽及黑框眼鏡，衣著休閒，她露出一抹微笑，臉上看似全素顏示人，完全沒有包袱，雖然不免俗套用美肌修飾，但依然可見陳美鳳勤於保養、奇蹟凍齡的裸膚狀態，一點也不像將滿70歲的婦人。
貼文發布後，許多網友驚嘆連連，「永恆的大美女」、「不老妖姬」、「請問美鳳姐，脖子要如何保養」、「素顏怎麼還是那麼漂亮」、「真的好美！」
陳美鳳魔鬼身材數十年如一日，歸功每天起床先喝溫開水，並備一壺熱薑湯出門，平常不節食、少碰炸、甜和澱粉，盡量吃原型食物，吃完一顆蘋果才會吃正餐，搭配每週一至兩次瑜伽、重訓、騎腳踏車或快走，維持好體態。
此外，陳美鳳不諱言會藉醫美技術留住歲月，透露1年固定「進廠維修」1次，但不碰拉皮、埋線等手術，只做小醫美。
資料來源：陳美鳳 MeiFen臉書