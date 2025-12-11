我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲4日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，台北市前市議員童仲彥預言，柯文哲會參選高雄市長，對戰綠委邱議瑩，若贏了將真正斷絕總統賴清德的連任之路。童仲彥10日在《阿童之聲》中指出，柯文哲與黃國昌的直播線上，最多人時達5.5萬人，且目前點閱已達40幾萬，證明柯文哲仍是台灣政壇唯一的流量密碼。童仲彥高雄市長選舉續指，民進黨內派系鬥爭激烈，然而賴瑞隆被兒子校園霸凌事件影響，且陳菊與陳其邁在高捷案時有心結，陳其邁應最不希望菊系人馬參選，因此邱議瑩出馬的可能性很大。童仲彥表示，如果柯文哲的對手是邱議瑩，將上演「阿北對戰恰查某」的精彩戲碼，而柯文哲應選高雄而非台南的理由，是「政治實力能救官司」，以大罷免為例，若民進黨沒有慘敗，柯文哲可能無法獲釋。童仲彥強調，柯文哲曾擔任台北市長，若再拿下高雄市長，「北高市長」的政治能量將更為強大，為2028年總統大選鋪路，而贏下高雄將真正斷絕賴清德的連任之路。