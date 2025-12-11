我是廣告 請繼續往下閱讀

面對全國四項公投案正進行連署，這次首度大規模採用「電子連署」模式，導致自然人憑證需求激增。台中市議員江肇國今（11）日於市議會臨時動議中指出，近期台中多處戶政事務所傳出自然人憑證「缺卡」危機，恐影響民眾行使公投權利。他強烈要求市府應針對卡片庫存、發卡設備及臨櫃量能進行全面盤點與滾動式調整，切勿讓行政資源不足成為阻礙民主參與的絆腳石。江肇國表示，自11月起自然人憑證補辦量顯著上升，上週台中甚至有多個戶政事務所一度傳出「全面缺卡」，導致民眾無法即時申辦。雖然內政部卡片管理中心已啟動緊急調度，市府近日也補進約100至200張卡片，但依據規範，各戶所應維持約300至400張的「5日安全存量」。江肇國擔憂，以目前台中市補進的數量來看，庫存水位仍遠低於安全標準，若不積極處理，隨時可能再次斷貨。除了卡片庫存，硬體設備與服務量能也是關鍵。江肇國強調，目前各戶所多僅配置1至2套發卡設備，面對集中申辦的人潮，恐難以負荷。他要求市府立即盤點設備運作狀況，若有老舊或效能不足應盡速研議增購；同時，各戶所應建立彈性調度機制，在人潮高峰時段加開臨時服務櫃檯，避免民眾久候或當日無法完成辦理。江肇國重申，自然人憑證是參與此次電子連署的關鍵工具，確保資源充足是地方政府的責任。他呼籲市府相關單位應採取更積極的預警與因應措施，杜絕「無卡可領」的情形再次發生，確保留給市民暢通的公投參與管道。對此民政局說明，近期因公投案線上連署帶動自然人憑證申辦需求大增，惟自然人憑證 IC 卡及製證設備均由內政部統一配發與管理，地方政府無法自行採購，現階段全國皆面臨卡片供應吃緊，並非單一縣市問題，台中市已積極配合中央作業，第一時間向內政部維運中心提出補配申請，惟目前仍待中央調度或運送中。為避免影響民眾權益，民政局已啟動全市各戶所間庫存調撥機制，並持續與內政部密切聯繫，努力確保民眾申辦服務不中斷。