台灣近年來盛行前往日本旅遊，每年都有百萬遊客到日本各縣市觀光、吃美食，但近日就有一名台灣正妹住進日本溫泉飯店，卻在房間內拿出快煮鍋煮和牛，還將成果照片上傳至社群平台，瞬間引起網友們炎上，女子最終趕緊刪文止血。對此，旅遊達人「風塵萬里 旅人手札」表示，若在不符合炊事規格的日本飯店房間自煮烹飪，有機會因為造成味道殘留，而被多收清潔費，甚至有可能影響到其他房客、觸犯日本防火規範。
住日本溫泉飯店「自帶鍋子煮和牛」！台灣正妹遭炎上緊急刪文
一名台灣女網友日前在Threads發文，曬出在日本溫泉飯店使用快煮鍋的照片，桌上還有她自行採購的黑毛和牛、玉米、豆腐等食材，還在文中開心稱「來日本好險我有提議帶鍋子，泡完溫泉來上一鍋」。
沒想到貼文一發布後，瞬間引起網友猛烈砲轟「在飯店煮食真的是很大的火災隱患，而且房間裡會有食物的味道，日本人對氣味是很敏感的」、「要煮東西，真的麻煩去找有廚房設備的住宿」、「酒店不提供廚房就不可以煮食是常識吧」。
而該篇貼文也被截圖轉發到社群平台X上，同樣引發部分日本網友認為行徑太過離譜，而女子目前已把貼文緊急刪除。不過這起事件也有人持不同看法，認為「我覺得小鍋還好，至少不是炒菜油煙」、「我以為這還好欸，租屋處沒廚房也是用這種插電小鍋速速弄泡麵啊」。
日本飯店為何不能自煮？旅遊達人揭原因：恐被多收清潔費
但根據知名旅遊作家「風塵萬里 旅人手札」在臉書解釋，不少第一次前往日本旅遊的民眾，發現超市內食材價格便宜就入手，甚至會突發奇想在飯店煮一下，但日本住宿地點若房間沒有明確標示「可炊事」或「附廚房設備」，不建議自行烹煮，原因與日本飯店的防火法規、設備配置有關。
「風塵萬里 旅人手札」解釋，一般商務旅館、膠囊旅館或小型飯店的房間，完全沒有為料理設計的排油煙設備，若在房間烹煮會導致屋內味道殘留許久，日本飯店對「氣味干擾其他房客」是非常敏感的，有時甚至會以此記錄為損壞，向你要求加收清潔費。
日本飯店自煮危險！達人建議「改住3地」：不怕罰錢、設備齊全
除此之外，飯店房間的插座並非為了電鍋、電磁爐設計，使用高瓦數器具，有時會讓房間瞬間跳電，甚至還會造成同樓層電路過載，影響到其他旅客。而日本防火法規十分嚴格，若房間內沒有廚房，就代表房間材質設計不適合烹煮，沒有可以承受高溫或油煙的設備，「你煮得越香，離觸發警報就越近。」
「風塵萬里 旅人手札」最後建議，若自身是喜歡在旅行時煮飯的人，建議選擇有廚房的公寓式飯店、帶簡易廚房的商旅或Airbnb等類型住宿，不僅設備齊全也不害怕味道瀰漫，也能避免造成他人困擾，更不會因此被罰錢。
