住日本溫泉飯店「自帶鍋子煮和牛」！台灣正妹遭炎上緊急刪文

▲一名台灣女子前往日本泡溫泉，卻在住宿時使用快煮鍋煮和牛，引發眾多網友砲轟。（圖／取自photoAC）

▲日本飯店能不能自煮問題，最近再度於網路上引起激烈討論。（圖／取自photoAC）

日本飯店為何不能自煮？旅遊達人揭原因：恐被多收清潔費

但日本住宿地點若房間沒有明確標示「可炊事」或「附廚房設備」，不建議自行烹煮，原因與日本飯店的防火法規、設備配置有關。

若在房間烹煮會導致屋內味道殘留許久，日本飯店對「氣味干擾其他房客」是非常敏感的，有時甚至會以此記錄為損壞，向你要求加收清潔費。

▲日本飯店對「氣味干擾其他房客」非常敏感，倘若因烹飪造成味道殘留屋內，有機會因此被飯店方記錄為損壞，向你要求加收清潔費。（圖／取自photoAC）

日本飯店自煮危險！達人建議「改住3地」：不怕罰錢、設備齊全