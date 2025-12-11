我是廣告 請繼續往下閱讀

JR東日本「一日券」將第三度強勢回歸！JR東日本於近日宣布，將在平日限定推出「キュンパス」（Kyun Pass），持有此票券的旅客在2026年2月至3月的指定期間內，平日無限次搭乘其指定路線的普通車廂自由席，包含新幹線和特急列車等。這項短期限定的優惠將於明年1月12日開始發售。綜合ITmedia NEWS等日媒報導，持有此一日券可以自由搭乘JR東日本全線，以及青森鐵道線、岩手銀河鐵道線、三陸鐵道線、北越急行線、越後心動鐵道線（直江津～新井區間）的新幹線、特急列車、普通‧快速列車的普通車自由席，以及BRT列車。此外，這個票券也可以在票券效期內免費升等指定席（對號座），一日券可使用2次，連續兩日券可使用4次。不過要注意的是，這個一日券只限平日使用，周末、假日不能使用，開放使用區間為2026年2月12日至3月12日。JR東日本於2023年12月首度推出此款超值乘車券，當時開放2024年2月至3月使用。去年12月更是在原有的一日券基礎上，新增了更具彈性的二日券。今年已是第三度推出，顯示該產品深受市場歡迎。這波限定的「キュンパス」將於明年1月12日起在JR東日本的官方訂票網站「えきねっと」（Eki-net）開賣，價格為1日票1萬日圓、連續2日票1萬8000日圓。旅客可於使用日期的前一個月至14天前購買，計劃在明年初春前往日本東北及關東地區旅行的民眾務必把握機會。