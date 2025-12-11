日本環球影城「VIP尊榮待遇」在台灣就可輕鬆購得！可樂旅遊表示，即日起將限量推出日本環球影城「VIP體驗私人行程」早鳥預購，突破官方60天前開賣的限制，旅客可直接預購至2026年2月28日，每組最高要價近100萬日幣（約20萬台幣），若能湊到更多人數，平均下來將會更划算。旅客可享有專人導覽以及直接走專屬通道遊玩設施等多重禮遇，據網友說法就像「吃了無敵星星！」
可樂旅遊表示，隨著消費者對旅遊舒適度與效率要求不斷攀升，願意付費選擇快速通關或VIP專屬服務的旅客已成長逾3成。越來越多樂園旅客更重視體驗品質，且願意以更高預算換取時間與服務價值，又以親子客、節日慶祝族群及樂園鐵粉最為顯著。
可樂旅遊特別規劃日本環球影城「VIP體驗私人行程」早鳥預購，旅客可以與門票一同購買至2026年2月28日前的入園日期，方便有計畫前往日本的旅客及早規劃行程，最熱門假期也能享受不排隊的頂級體驗。
🟡「日本環球影城VIP體驗私人行程」享哪些禮遇？
一、提供專屬日、英語導遊服務，會依照旅客喜好安排客製化遊園行程。
二、可直接走專屬通道遊玩設施，像是超人氣的超級任天堂世界、哈利波特魔法世界等，通通免排隊、保證入場。
三、還能與喜愛的IP偶像近距離互動拍照。
四、可以在VIP專用餐廳享用限定餐點吃到飽，累的時候也能在VIP休息室休息、吃點心。
五、導覽服務結束之後，還可以獲得當日無限次使用快速通行證，於園區內指定遊樂設施皆可使用。
🟡可樂旅遊「日本環球影城VIP體驗私人行程」價格、套裝一次看：
可樂旅遊表示，此次推出2款日本環球影城「VIP體驗私人行程」早鳥預購，入園門票１日券也同步開賣。
入園日：選擇至2026年2月28日前。
2行程價位：
▪️5小時VIP體驗台幣4.7萬起，可1至4人使用。
▪️8小時VIP體驗台幣6.8萬起，可1至4人使用，可加價追加人數至最多10人。
▪️若以8小時VIP體驗追加至最高10人計算，含門票每組金額要價近100萬日幣起、近20萬台幣。
總括來說，最低每人約1.7萬元可享有此VIP禮遇，因為日本環球影城的此票價採浮動機制，因此每天都會變動，需以官方為主。
🟡kkday也有「日本環球影城VIP體驗私人行程」
記者實際查詢，其實不僅可樂旅遊，kkday也有販售「日本環球影城VIP體驗私人行程」，最低價格為5 小時（含午餐）每人新台幣4萬6803元起，VIP憑證以4人為1組。kkday也補充提到，不同的遊樂設施設有年齡、身高、健康狀況的使用基準。
日本環球影城VIP 雞排妹鄭家純也曾大推
《NOWNEWS》也曾報導過雞排妹鄭家純也曾大推日本環球影城的VIP行程，她在IG現實動態貼文透露，因當日快速通關票早已售完，網路上轉賣的竟要1萬多台幣，思考後決定購買入園後享有8小時VIP服務的VIP團票，讓她笑稱「感受一下日本的資本主義服務」。鄭家純表示，除了玩各項遊樂設施都不用排隊、不限次數，走各種工作通道和搭電梯，重點還可無限次搭乘，「到搭乘口會被排在買快速通關的人前面，還可以指定要坐哪一排。」比快速通關省下更多時間
資訊來源：可樂旅遊、kkday、日本環球影城
