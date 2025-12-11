我是廣告 請繼續往下閱讀

▲裝修公司得標5.9億炸藥採購案，藍委馬文君驚爆還有近9億開口合約。（圖／翻攝自馬文君臉書）

針對資本額1900萬的室內裝潢公司得標國防部5.9億元彈藥採購案，國防部長顧立雄今（11）日表示，這些都是國內沒有自製產能的原物料採購，主要他們都具有一個從事國際貿易的代理商的資格，只要他們能夠提出相關的數據的證明，軍方查驗能夠落實的話，每一個人都有這個資格來投標。不過，立院外交及國防委員會召委馬文君痛批軍方為業者開大門，更爆料業者打算從印度引進炸藥，還有近9億開口合約，該公司取得獨家承攬國防部RDX標案的資格，且不是5億多，是將近15億元國民黨立委王鴻薇指出，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億，令人震驚的是，得標廠商福麥國際室內裝修公司竟是一家登記為室內裝修公司，她質疑彷彿重演疫情期間「小吃店進口快篩」的荒謬事件。針對王鴻薇質疑說這是小吃店進快篩的翻版，顧立雄今日受訪說，因為這是一個沒有國內自製產能，只是他只要有代理商的資格，他能夠向原廠取得一個輸出證跟原廠的來源證明，提供火藥原物料，然後國防部查驗屬實，那就可以履約了。最主要是說它是代理進口，不是需要有自製的產能，相關這些從事國際貿易業，它只要有辦法去做就能夠獲得國軍想要的火藥原物料。關於室內裝修公司竟然取得國防部5億多元炸藥標案一事，顧稱該廠商「有代理能力可以投標」，又說是因為國內「沒有產能」，但這是錯誤的。國民黨立委馬文君臉書發文指出，國軍使用的RDX過去都由軍備局自行生產，這次因製彈量增加、產能不足，才首次外購，而根據她接到的爆料，疑似是有中間人介紹，要從印度採購。但問題來了，首次外購也應該根據採購法規，但國防部卻為了這家裝修公司大開方便之門，幾乎打破了所有採購規章，一、 沒有爆藥許可；二、 沒有處置能力；三、 非軍品本業；四、 資本額不足標案十分之一；五、 首次投標。馬文君指出，在正常情況下，福麥國際室內裝修公司根本不可能拿到這個標案，更離譜的，該標案竟然還有附加條件，後續將近9億元的開口合約。她直言，這代表這根本是國防部為這家公司量身打造，讓該公司取得獨家承接國防部RDX標案的資格，且不是5億多，是將近15億元。馬文君直呼，不用懷疑，這就是超思第二，從巴西進口雞蛋的翻版，有藏鏡人躲在這家裝修公司的背後，搭上了印度的路子，再跟國防部內負責採購的人，聯手打通所有關節。「顧部長，這些，你都不知道嗎？你還要再自欺欺人嗎」。