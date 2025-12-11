我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小薰在社群曬出經紀公司聲明，澄清自己真的沒有欠牙醫診所錢。（圖／＠estherxun IG）

女星小薰（黃瀞怡）近日被爆料戴牙套拖欠款項，欠了牙醫診所多達14萬元的款項，就連她的男友鄭人碩也被牽連，時常被員工提醒小薰還錢。今（11）日小薰透過經紀公司發出聲明，表示她早就提前把款項全額付清，同時指控診所外洩個資，不排除採法律程序處理問題。小薰針對自己欠牙醫治療費風波發出三點聲明，她先是強調「診所沒有保護客戶個資」，透露自己私下的治療行程被拿出來公開討論，這件事已經違反了醫療機構應該遵守的最基本原則，也對藝人的名聲造成了很嚴重的影響。同時聲明中也寫下，即使牙醫的治療常態是「做多少，付多少」，但小薰為了避免紛爭，早就已經提前結清所有帳款。第二點則點出診所方配合的律師沒有正視到「個資外洩」問題，「診所的律師回覆中所雖提及恪守隱私，但對事實上已發生的資訊外流，以及後續藝人名譽受損造成的困擾避而不談或是道歉。」小薰經紀公司認為診所需要為「未能履行其保護病患個資的責任」，進行合理交代。最後，小薰經紀公司表示未來將不會再回應任何相關問題，透露若是還有其他不實言論被散播的話，公司將留有法律追訴權，不排除對侵害藝人權益的人提出告訴。小薰昨日遭爆料拖欠牙醫費用14萬元，明明男友鄭人碩也在同診所看診，但卻沒有要幫忙繳清款項、幫忙提醒的意思，為此小薰經紀人雖強調款項已經結清，否認欠錢爭議，不過傳聞仍然越演越大。